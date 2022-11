Wieselburgs Hinterberger schnürt Doppelpack gegen Schweiggers

Details Samstag, 05. November 2022 04:08

2. Landesliga West: 120 Zuschauer sahen das Spiel der 13. Runde in der TTI-Arena in Wieselburg. Der SC Raika TTI Group Wieselburg kam am Freitag zu einem 3:1-Erfolg gegen den USC Schweiggers. Als Favorit rein – als Sieger raus. Der SC Wieselburg hat alle Erwartungen erfüllt.

David Zefi war es, der vor 120 Zuschauern für die Heimmannschaft den Führungstreffer besorgte (8.). Nach Balleroberung maschierte Zefi durch die Abwehr der Waldviertler und schob flach und trocken zur Führung der Heimischen ein. Kurz darauf hatte Gabriel Hinterberger die goße Chance den Vorsprung auszubauen. Im Anschluss hatten beide Teams Möglichkeiten, waren aber im Abschluss nicht erfolgreich. Zum Abpfiff der ersten Halbzeit hatte Wieselburg einen knappen Vorsprung herausgespielt. Gabriel Hinterberger glänzte an diesem Tag besonders. Er traf im Doppelpack für den SC Raika TTI Group Wieselburg (57./81.). In Minute 84 scheiterte Wieselburgs Daniel Einsiedl noch am Pfosten. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Paul Almeder für einen Treffer sorgte (92.). Zum Schluss feierte der SC Wieselburg einen dreifachen Punktgewinn gegen Schweiggers.

Wieselburg rutscht auf Platz zwei

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte Wieselburg im Klassement nach vorne und belegt jetzt den zweiten Tabellenplatz. An der Abwehr des SC Raika TTI Group Wieselburg ist so gut wie kein Vorbeikommen. Erst 13 Gegentreffer musste der SC Wieselburg bislang hinnehmen. Mit dem Sieg baute der SC Raika TTI Group Wieselburg die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte Wieselburg acht Siege, zwei Remis und kassierte erst drei Niederlagen. Der SC Wieselburg erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zwölf Zähler.

Den Kampf um die Klasse geht der USC Schweiggers in der Rückrunde von der zehnten Position an. Insbesondere an vorderster Front liegt bei den Gästen das Problem. Erst elf Treffer markierte Schweiggers – kein Team der 2. Landesliga West ist schlechter. Drei Siege, vier Remis und sechs Niederlagen hat der USC Schweiggers derzeit auf dem Konto. Schweiggers ließ in den letzten fünf Spielen einiges vermissen und sicherte sich nur einmal die Maximalausbeute.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 26.03.2023 empfängt Wieselburg dann im nächsten Spiel den SC Rabenstein, während der USC Schweiggers am gleichen Tag beim SC Gmünd antritt.

2. Landesliga West: SC Raika TTI Group Wieselburg – USC Schweiggers, 3:1 (1:0)

92 Paul Almeder 3:1

81 Gabriel Hinterberger 3:0

57 Gabriel Hinterberger 2:0

8 David Zefi 1:0