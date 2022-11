Rabenstein lässt Amaliendorf-Aalfang nur den Ehrentreffer

Details Sonntag, 06. November 2022 00:01

2. Landesliga West: Mit 1:4 verlor der SC Amaliendorf-Aalfang am vergangenen Samstag vor etwa 125 Zuschauern deutlich gegen den SC Rabenstein. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur SC Rabenstein heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck.

Amaliendorf-Aalfang geriet schon in der siebten Minute in Rückstand, als Florian Rusch an der rechten Seite an den Ball kam und das schnelle 1:0 für Rabenstein erzielte. Tobias Habertheuer trug sich in der 35. Spielminute in die Torschützenliste ein, als alle mit einer Flanke rechneten und Habertheuer den Torhüter mit einem gefühlvollen Ball überhob. Nikola Tadic nutzte die Chance für Amaliendorf im Zwei-gegen-Eins und beförderte in der 38. Minute das Leder alleine vor dem Tor zum 1:2 ins Netz. Mit einem Tor Vorsprung für den SC Rabenstein ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause. Kurz nach dem Wiederbeginn hatten die Gastgeber nach einem Eckball die große Chance auf den Ausgleich, doch der Angreifer wollte nochmal ablegen anstatt zu vollenden. Durch ein Eigentor von Tadic verbesserten die Gäste den Spielstand auf 3:1 für sich (69.). Torhüter Andre Authried sah dabei ebenfalls unglücklich aus. Rusch brachte Rabenstein in ruhiges Fahrwasser, indem er nach einem idealen Zuspiel das 4:1 erzielte (74.). Unter dem Strich verbuchte der SC Rabenstein gegen den SC Amaliendorf-Aalfang einen 4:1-Sieg.

Tadic trifft in beide Tore

Amaliendorf-Aalfang bleibt die defensivschwächste Mannschaft der 2. Landesliga West. Die Gastgeber müssen in der Rückrunde zur großen Aufholjagd blasen, wenn der Klassenerhalt erreicht werden soll. In der Defensive drückt der Schuh beim Schlusslicht, was in den 46 kassierten Treffern zum Ausdruck kommt. Für Amaliendorf-Aalfang sprangen in den letzten fünf Spielen nur zwei Punkte heraus.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich Rabenstein in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den zehnten Tabellenplatz. Der SC Rabenstein bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt vier Siege, ein Unentschieden und acht Pleiten.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 26.03.2023 empfängt Amaliendorf dann im nächsten Spiel den ASK Bau Pöchhacker Ybbs, während Rabenstein am gleichen Tag beim SC Raika TTI Group Wieselburg antritt.

2. Landesliga West: SC Amaliendorf-Aalfang – SC Rabenstein, 1:4 (1:2)

74 Florian Rusch 1:4

69 Eigentor durch Nikola Tadic 1:3

38 Nikola Tadic 1:2

35 Tobias Habertheuer 0:2

7 Florian Rusch 0:1