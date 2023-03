Klarer Erfolg des SC Wieselburg über den SC Rabenstein

Details Samstag, 25. März 2023 23:45

2. Landesliga West: Der SC Raika TTI Group Wieselburg setzte sich standesgemäß gegen den SC Rabenstein mit 3:0 durch. An der Favoritenstellung ließ der SC Wieselburg keine Zweifel aufkommen und trug gegen Rabenstein einen Sieg davon. Im Hinspiel hatte Wieselburg den SC Rabenstein mit einem beeindruckenden 4:0 vom Feld gefegt.

Schon nach sieben Minuten hatten die Gäste ihre erste Chance. Weitere folgten, aber auch die Heimischen kamen zu einigen guten Möglichkeiten. Nach etwas mehr als einer halben Stunde brachten die Gastgeber den Ball nicht aus dem eigenen Fünfmeterraum. Alexander Hiesberger fällt und der Pfiff ertönt. Gabriel Hinterberger war es, der vor 250 Zuschauern für den SC Raika TTI Group Wieselburg den Führungstreffer per Elfmeter besorgte (36.). Rabenstein machte danach wieder Druck. Zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit (44.) schoss David Zefi einen weiteren Treffer für die Heimmannschaft, als er nach einer Hinterberger-Flanke aus kurzer Distanz per Kopf zur Stelle war. Mit der Führung für den SC Wieselburg ging es in die Halbzeitpause. Nach einer Stunde scheiterte Hinterberger am Keeper der Rabensteiner. In Minute 80 vergab Clemens Heindl eine Topchance zum 3:0. Die Gäste kämpften aber tapfer weiter. Mit dem 3:0 sicherte Hinterberger Wieselburg nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (88.). Nach Vorarbeit von Heindl überlupfte Hinterberger den Gäste-Torwart. Schlussendlich verbuchte der SC Raika TTI Group Wieselburg gegen Rabenstein einen überzeugenden Heimerfolg.

Klarer Heimerfolg

Der SC Wieselburg setzt sich mit dem Dreier im oberen Tabellendrittel fest. Die Verteidigung von Wieselburg wusste bisher überaus zu überzeugen und wurde erst 13-mal bezwungen. Die Saison des SC Raika TTI Group Wieselburg verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von neun Siegen, zwei Remis und nur drei Niederlagen klar belegt. Zuletzt lief es erfreulich für den SC Wieselburg, was zwölf Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Der SC Rabenstein befindet sich nach der deutlichen Niederlage gegen Wieselburg weiter im Abstiegssog. Mit nun schon neun Niederlagen, aber nur vier Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten von Rabenstein alles andere als positiv.

Am nächsten Samstag reist der SC Raika TTI Group Wieselburg zum ASK Bau Pöchhacker Ybbs, zeitgleich empfängt der SC Rabenstein den USC Schweiggers.

2. Landesliga West: SC Raika TTI Group Wieselburg – SC Rabenstein, 3:0 (2:0)

88 Gabriel Hinterberger 3:0

44 David Zefi 2:0

36 Gabriel Hinterberger 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei