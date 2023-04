St. Peter/Au gegen Amaliendorf-Aalf. im Torrausch

Details Sonntag, 02. April 2023 00:38

2. Landesliga West: Ein einseitiges Torfestival lieferten sich St. Peter/Au und Amaliendorf-Aalf. mit dem Endstand von 7:0. Der UFC St. Peter/Au setzte sich vor rund 150 Zuschauern standesgemäß gegen Amaliendorf durch. Das Hinspiel hatte St. Peter/Au für sich entschieden. Damals hieß das Ergebnis 3:0.

Die Gäste konnten nur rund zwanzig Minuten die Null halten. Markus Tanzer trug sich in der 21. Spielminute in die Torschützenliste ein und brachte St. Peter/Au in Führung. In der 37. Minute erhöhte Stefan Stradner auf 2:0 für den UFC St. Peter/Au. Mit der Führung für die Gastgeber ging es in die Halbzeitpause. Nach der Pause legten die Gastgeber nochmal kräftig zu. Für das 3:0 von St. Peter/Au sorgte Paul Nagelstrasser, der in Minute 66 zur Stelle war. Matthias Schwaiger (69.), Stradner (70.) und Qerim Idrizaj (76.) bauten die komfortable Führung des UFC St. Peter/Au weiter aus. Jan Gerg stellte schließlich in der 80. Minute den 7:0-Sieg für St. Peter/Au sicher. Nach 86 Minuten hatten die Heimischen sogar noch die Chance auf einen weiteren Treffer. Am Ende kam der UFC St. Peter/Au gegen den SC Amaliendorf-Aalfang zu einem verdienten Sieg.

Gnadenlos und torhungrig

Durch den nie gefährdeten Sieg gegen Amaliendorf-Aalf. festigte St. Peter/Au den dritten Tabellenplatz. Wer den UFC St. Peter/Au besiegen will, muss vor allem ein Rezept finden, die Hintermannschaft in Bedrängnis zu bringen. Erst 13 Gegentreffer kassierte St. Peter/Au. Die bisherige Spielzeit des UFC St. Peter/Au ist weiter von Erfolg gekrönt. St. Peter/Au verbuchte insgesamt zehn Siege und ein Remis und musste erst vier Niederlagen hinnehmen. In den letzten fünf Partien rief der UFC St. Peter/Au konsequent Leistung ab und holte zwölf Punkte.

Mit lediglich vier Zählern aus 15 Partien steht Amaliendorf auf dem Abstiegsplatz. Die Durchlässigkeit im Abwehrspiel des Gasts ist deutlich zu hoch. 56 Gegentreffer – kein Team der 2. Landesliga West fing sich bislang mehr Tore ein. Die Situation des SC Amaliendorf-Aalfang ist weiter verzwickt. Im Spiel gegen St. Peter/Au handelte man sich bereits die dritte Niederlage am Stück ein.

Die Defensivleistung von Amaliendorf-Aalf. lässt weiter zu wünschen übrig. Auch bei der klaren Niederlage gegen den UFC St. Peter/Au offenbarte Amaliendorf eklatante Mängel und stellt somit weiter die schlechteste Abwehr der Liga.

St. Peter/Au tritt am Freitag, den 07.04.2023, um 19:30 Uhr, beim SC Raika TTI Group Wieselburg an. Einen Tag später (16:30 Uhr) empfängt der SC Amaliendorf-Aalfang den SV Würmla.

2. Landesliga West: UFC St. Peter/Au – SC Amaliendorf-Aalfang, 7:0 (2:0)

80 Jan Gerg 7:0

76 Qerim Idrizaj 6:0

70 Stefan Stradner 5:0

69 Matthias Schwaiger 4:0

66 Paul Nagelstrasser 3:0

37 Stefan Stradner 2:0

21 Markus Tanzer 1:0

