Hinterberger trifft dreifach: SC Wieselburg deklassiert ASK Ybbs

2. Landesliga West: Eine reife Leistung zeigte der SC Wieselburg vor mehr als 800 Zuschauern beim 5:0-Sieg gegen den ASK Ybbs. Wenn der Spitzenreiter auch noch am Ende der Saison die Tabelle anführen will, gilt es solche Aussetzer zu vermeiden. Im Hinspiel hatte der ASK Bau Pöchhacker Ybbs einen 2:1-Sieg für sich verbucht.

Das Gipfeltreffen hatte vor allem den Fans der Gäste einiges zu bieten. Für das erste Tor sorgte Gabriel Hinterberger. In der 15. Minute traf der Spieler von Wieselburg ins Schwarze. In der 32. Minute erhöhte David Zefi auf 2:0 für die Gäste. Noch vor der Halbzeit legte Hinterberger seinen zweiten Treffer nach (42.) und erhöhte den Vorsprung auf 3:0. Zur Halbzeit blickte der SC Raika TTI Group Wieselburg auf einen klaren Vorsprung gegen einen Gegner, den man deutlich beherrschte. In der 54. Minute lenkte Matthias Wurm den Ball zugunsten des SC Wieselburg ins eigene Netz. Hinterberger stellte schließlich in der 85. Minute den 5:0-Sieg für Wieselburg sicher. Schlussendlich setzte sich der SC Raika TTI Group Wieselburg mit fünf Toren durch und machte bereits vor dem Seitenwechsel klar, welche Mannschaft als Sieger vom Platz gehen würde.

Der Titelkampf ist wieder spannend

Nach 15 Spieltagen und nur zwei Niederlagen stehen für den ASK Ybbs 35 Zähler zu Buche.

Durch den nie gefährdeten Sieg gegen die Heimmannschaft festigte der SC Wieselburg den zweiten Tabellenplatz. Die Saisonbilanz von Wieselburg sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei zehn Siegen und zwei Unentschieden büßte der SC Raika TTI Group Wieselburg lediglich drei Niederlagen ein.

Nach dem ASK Bau Pöchhacker Ybbs stellt der SC Wieselburg mit 35 Toren die zweitbeste Offensive der Liga. Der ASK Ybbs baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus. Die letzten Resultate von Wieselburg konnten sich sehen lassen – zwölf Punkte aus fünf Partien.

Am kommenden Samstag tritt der ASK Bau Pöchhacker Ybbs beim USC Schweiggers an, während der SC Raika TTI Group Wieselburg einen Tag zuvor den UFC St. Peter/Au empfängt.

2. Landesliga West: ASK Bau Pöchhacker Ybbs – SC Raika TTI Group Wieselburg, 0:5 (0:3)

85 Gabriel Hinterberger 0:5

54 Eigentor durch Matthias Wurm 0:4

42 Gabriel Hinterberger 0:3

32 David Zefi 0:2

15 Gabriel Hinterberger 0:1

