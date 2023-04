SC Wieselburg verliert Spitzenspiel gegen St. Peter/Au

Details Samstag, 08. April 2023 00:41

2. Landesliga West: Mit einem Tor Unterschied endete die Partie, die St. Peter/Au vor etwa 440 Zuschauern mit 2:1 gegen den SC Wieselburg für sich entschied. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt. Das Hinspiel hatte Wieselburg für sich entschieden und einen 1:0-Sieg gefeiert.

Es dauerte einige Zeit bis die zahlreichen Zuschauer einen Treffer zu sehen bekamen. Stefan Stradner traf vor 440 Besuchern zum 1:0 (42.). Mit einem Tor Vorsprung für den UFC St. Peter/Au ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause. Kurz nach dem Seitenwechsel kam es zu einem Eckball von der rechten Seite. Der Ball wurde an der kurzen Stange verlängert und Josip Martinovic brachte den Ball aus kurzer Distanz zum 2:0 zugunsten der Gäste über die Linie (51.). Die Gastgeber gaben aber noch nicht auf. Die Gäste brachten den Ball am Strafraum nicht aus der Gefahrenzone und Gabriel Hinterberger verkürzte für den SC Raika TTI Group Wieselburg mit einem herrlichen Schuss unter die Querlatte in der 59. Minute auf 1:2. Martinovic unlängst noch als Torschütze in Erscheinung getreten, wurde in der 77. Minute zum tragischen Helden, als er mit Gelb-Rot vom Platz flog. Mit dem Schlusspfiff durch Referee Ergin Ramazan siegte St. Peter/Au gegen den SC Wieselburg.

St. Peter/Au macht die Big Points

Durch diese Niederlage fällt Wieselburg in der Tabelle auf Platz drei zurück. Die gute Bilanz des Heimteams hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte der SC Raika TTI Group Wieselburg bisher zehn Siege, zwei Remis und vier Niederlagen. Der SC Wieselburg baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

Der UFC St. Peter/Au machte in der Tabelle Boden gut und steht nun auf Platz zwei. Dass die Abwehr ein gut funktionierender Mannschaftsteil von St. Peter/Au ist, zeigt sich daran, dass sie bislang nur 14 Gegentore zugelassen hat. Die Saison des UFC St. Peter/Au verläuft weiterhin vielversprechend. Insgesamt hat St. Peter/Au nun schon elf Siege und ein Remis auf dem Konto, während es erst vier Niederlagen setzte. Der UFC St. Peter/Au erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zwölf Zähler.

Wieselburg stellt sich am Sonntag (16:30 Uhr) beim SV Würmla vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt St. Peter/Au den USC Schweiggers.

2. Landesliga West: SC Raika TTI Group Wieselburg – UFC St. Peter/Au, 1:2 (0:1)

59 Gabriel Hinterberger 1:2

51 Josip Martinovic 0:2

42 Stefan Stradner 0:1

