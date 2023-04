Unterhaltsames Unentschieden zwischen Rohrendorf und Eggenburg

Details Sonntag, 09. April 2023 00:28

2. Landesliga West: Das Spiel zwischen dem FC Rohrendorf und dem SK Eggenburg endete 2:2. Eggenburg zog sich gegen Rohrendorf achtbar aus der Affäre und erzielte gegen den Favoriten einen Punktgewinn. Im ersten Vergleich der Saison waren die drei Punkte nach einem 1:0 auf das Konto des SK Eggenburg gegangen.

In den ersten Minuten des Spiels drängten die Gäste auf die Führung. Das 1:0 durch David Tretzmüller in der 19. Minute brachte die Gäste vermeintlich auf die Siegerstraße. Doch zehn Minuten später nutzte Edgar Kalchhauser die Chance für den FC Moser Medical Rohrendorf und beförderte in der 29. Minute das Leder zum 1:1 ins Netz. Danach entwickelte sich ein offenes und rasantes Spiel. Ohne dass sich am Stand noch etwas tat, schickte der Schiedsrichter die Akteure in die Pause. Dominik Rolinec machte in der 58. Minute das 2:1 des SK Eggenburg perfekt. Doch die Heimelf konnte erneut antworten und ausgleichen. Fabian Polland war zur Stelle und markierte das 2:2 des FC Rohrendorf (79.). Schließlich gingen Rohrendorf und Eggenburg mit einer Punkteteilung auseinander.

Rohrendorf lässt Punkte liegen

Sicherlich ist das Ergebnis für den FC Moser Medical Rohrendorf nicht zufriedenstellend. Aber zumindest verteidigte man den vierten Rang. Das Heimteam verbuchte insgesamt acht Siege, vier Remis und drei Niederlagen.

Der SK Eggenburg muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Das Remis brachte den SK Eggenburg in der Tabelle voran. Eggenburg liegt nun auf Rang neun. Der SK Eggenburg schafft es bislang nicht, der eigenen Hintermannschaft die nötige Stabilität zu verleihen, sodass man bereits 35 Gegentore verdauen musste. Fünf Siege, drei Remis und acht Niederlagen hat der SK Eggenburg derzeit auf dem Konto.

Eggenburg blieb auch im vierten Spiel hintereinander ungeschlagen, baute jedoch die Serie von drei Siegen nicht aus. Zuletzt lief es erfreulich für den FC Rohrendorf, was zehn Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Rohrendorf gibt am Montag seine Visitenkarte beim SC PREFA Lilienfeld ab. Als Nächstes steht der SK Eggenburg dem SC Herzogenburg gegenüber (Freitag, 20:00 Uhr).

2. Landesliga West: FC Moser Medical Rohrendorf – SK Eggenburg, 2:2 (1:1)

79 Fabian Polland 2:2

58 Dominik Rolinec 1:2

29 Edgar Kalchhauser 1:1

19 David Tretzmueller 0:1

