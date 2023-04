Klatsche für Gmünd beim FC Rohrendorf

Details Montag, 17. April 2023 00:38

2. Landesliga West: Mit dem FC Rohrendorf und dem SC Gmünd trafen sich am Sonntag vor 350 Zuschauern zwei Topteams. Für die Gäste schien Rohrendorf aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 0:4-Niederlage stand. Auf dem Papier ging der FC Moser Medical Rohrendorf als Favorit ins Spiel gegen den SC Gmünd – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. Der SC Gmünd war im Hinspiel gegen den FC Rohrendorf zu einem knappen 2:1-Sieg gekommen.

Der ersatzgeschwächte SC Gmünd geriet schon in der achten Minute in Rückstand, als Andreas Bogner das schnelle 1:0 für Rohrendorf erzielte. Bereits in der zwölften Minute erhöhte Fabian Polland den Vorsprung des FC Moser Medical Rohrendorf und die Fans jubelten. Mit dem 3:0 von Tobias Markhart für das Heimteam war das Spiel eigentlich schon entschieden (36.). Die Überlegenheit des FC Rohrendorf spiegelte sich in einer deutlichen Halbzeitführung wider, die das Spiel und den gegner dominierten. Nach idealem Zuspiel von Michael Wildpert gelang Edgar Kalchhauser in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für Rohrendorf (87.). Insgesamt reklamierte der FC Moser Medical Rohrendorf gegen den SC Gmünd einen ungefährdeten Heimerfolg für sich.

Gmünd kann den Top 4 nicht folgen

Defensiv stabil, vorne treffsicher: Nach dem errungenen Erfolg schaut der FC Rohrendorf hoffnungsfroh in die nähere Zukunft. Für hohen Unterhaltungswert war in den bisherigen Spielen von Rohrendorf stets gesorgt, mehr Tore als der FC Moser Medical Rohrendorf (40) markierte nämlich niemand in der 2. Landesliga West. Die Saisonbilanz des FC Rohrendorf sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei zehn Siegen und vier Unentschieden büßte Rohrendorf lediglich drei Niederlagen ein.

Der SC Gmünd holte auswärts bisher nur sieben Zähler. Mit 27 Zählern aus 17 Spielen steht der SC Gmünd momentan im Mittelfeld der Tabelle. Der SC Gmünd verbuchte insgesamt acht Siege, drei Remis und sechs Niederlagen.

Mit insgesamt 34 Zählern befindet sich der FC Moser Medical Rohrendorf voll in der Spur. Die Formkurve des SC Gmünd dagegen zeigt nach unten.

Nächster Prüfstein für den FC Rohrendorf ist auf gegnerischer Anlage der SC Herzogenburg (Samstag, 16:30 Uhr). Tags zuvor misst sich der SC Gmünd mit dem ASK Bau Pöchhacker Ybbs.

2. Landesliga West: FC Moser Medical Rohrendorf – SC Gmünd, 4:0 (3:0)

87 Edgar Kalchhauser 4:0

36 Tobias Markhart 3:0

12 Fabian Polland 2:0

8 Andreas Bogner 1:0

