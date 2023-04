Negativserie der SVg ATP Purgstall hält auch beim SC Wieselburg weiter an

Details Samstag, 22. April 2023 00:02

2. Landesliga West: Eine Traumkulisse von 750 Zuschauern verfolgte dieses Match, doch die SVg ATP Purgstall kehrte vom Auswärtsspiel gegen den SC Wieselburg mit leeren Händen zurück. Am Ende hieß es 1:3. Die Beobachter waren sich einig, dass SVg Purgstall als Außenseiter in das Spiel gegangen war, weshalb der Ausgang niemanden verwunderte. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften mit einer 1:1-Punkteteilung begnügen müssen.

Von Beginn an warfen beide Teams alles rein und führten ein kampfbetontes Spiel. Das 1:0 in der 13. Minute brachte die Sportvereinigung ATP Metallbau Purgstall vermeintlich auf die Siegerstraße, als Lukas Woran aus spitzem Winkel das Spielgerät im Tor unterbrachte. Nach 23 Minuten wurden auch die Heimischen erstmals gefährlich. Den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften machte bis zur Pause lediglich ein Treffer aus, den die Gäste für sich beanspruchten. Aber auch in punkto Chance lagen die Gäste voran und führten somit verdient. Wieselburgs Tobias Saffertmüller markierte in Minute 46 den Ausgleich. Das ließ die Brust der Gastgeber nun doch breiter werden. Vor einer Kulisse von 750 Zuschauern war es Gabriel Hinterberger, der das 2:1 für das Heimteam erzielte. Auch in der Schlussphase des Spiels waren nun die Gastgeber das tonangebende Team. Aber auch die Gäste wollten nochmal den Ausgleich und warfen alles nach vorne. Das nutzten die Heimiscshen eiskalt im Konter aus. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Florian Mathias Heigl für einen weiteren Treffer sorgte (92.) und mit dem 3:1 den Sack endgültig zu machte. Am Ende stand der SC Raika TTI Group Wieselburg als Sieger da und behielt die drei Punkte verdient zu Hause.

Ein Doppelschlag kippte das Match

Der SC Wieselburg machte durch den Erfolg Boden gut und rangiert nun auf dem zweiten Platz. Dass die Abwehr ein gut funktionierender Mannschaftsteil von Wieselburg ist, zeigt sich daran, dass sie bislang nur 16 Gegentore zugelassen hat. Die Saisonbilanz des SC Raika TTI Group Wieselburg sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei elf Siegen und zwei Unentschieden büßte der SC Wieselburg lediglich vier Niederlagen ein.

Die SVg ATP Purgstall holte auswärts bisher nur zehn Zähler. SVg Purgstall führt mit 22 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Sechs Siege, vier Remis und sieben Niederlagen hat die Sportvereinigung ATP Metallbau Purgstall derzeit auf dem Konto.

Die SVg ATP Purgstall kommt aktuell einfach nicht auf die Beine. In den letzten sechs Begegnungen wurde nicht ein Sieg verbucht, während Wieselburg dagegen schon 35 Punkte auf dem Konto hat.

Nächster Prüfstein für den SC Raika TTI Group Wieselburg ist auf gegnerischer Anlage der SC PREFA Lilienfeld (Samstag, 16:30 Uhr). Tags zuvor misst sich SVg Purgstall mit dem USC Schweiggers.

2. Landesliga West: SC Raika TTI Group Wieselburg – Sportvereinigung ATP Metallbau Purgstall, 3:1 (0:1)

92 Florian Mathias Heigl 3:1

51 Gabriel Hinterberger 2:1

46 Tobias Saffertmueller 1:1

13 Lukas Woeran 0:1

