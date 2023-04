Sieg beim UFC St. Peter/Au: ASK Ybbs dank Leitgeb voll im Geschäft

Details Samstag, 29. April 2023 00:10

2. Landesliga West: Am Freitag begrüßte St. Peter/Au den ASK Ybbs. Das absolute Topspiel der Runde ging mit 2:1 zugunsten des Tabellenführers aus. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus. Die Fans der Heimmannschaft hatten im Hinspiel beim 2:1 einen Erfolg für den ASK Bau Pöchhacker Ybbs bejubelt.

In der 15. Minute kamen die Gäste erstmals gefährlich vor das Tor des UFC. In der 30. Spielminute rettete die Querlatte für Ybbs. Ein Abschlag von Keeper Bernhard Staudinger landete bei Stefan Stradner, der auf Jan Gerg weiter leitete und dieser brachte den UFC St. Peter/Au dann in der 35. Minute in Front. Den Freudenjubel des Gastgebers machte Manuel Leitgeb zunichte, als er kurz darauf in der Mitte an den Ball kam und diesen am Keeper vorbei spitzelte und den Ausgleich besorgte (37.). Die Heimsichen reklamierten jedoch ein vermeintliches Foulspiel an Michael Schatz, dass Leitgeb erst in diese aussichtsreiche Position brachte. Eine Minute vor dem Pausenpfiff jubelten die Gäste erneut, doch das Tor wurde wegen Abseits aberkannt. Mario Tiberiu Dragodan gewann das Laufduell gegen seinen Gegenspieler und schlug den Ball scharf zur Mitte. Dort übernahm Leitgeb den Ball direkt und verwertete zur vermeintlichen Führung. Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Der Treffer zum 2:1 sicherte dem ASK Ybbs nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Leitgeb in diesem Spiel (47.). Leitgeb profitierte dabei von einem berunglückten Abwehrversuch und kamm alleine vor dem Tor zum Ball und traf ins kurze obere Eck. Drei Minuten später kam Michael Knezevic gerade noch rechtzeitig aus seinem Tor und rettete im letzten Moment vor Jan Gerg den Vorsprung. Praktisch im Gegenzug scheiterte Dragodan alleine vor Torhüter Staudinger, der mit einem Reflex den Gegentreffer verhindern konnte. Die Gastgeber ersoielten sich weitere Chancen auf den Ausgleich. Die größte hatte der aufgerückte Michael Schatz, doch Keeper Knezevic glänzte mit einer Top-Parade. Am Ende punktete der ASK Bau Pöchhacker Ybbs dreifach bei St. Peter/Au.

Ybbs setzt sich etwas von St. Peter/Au ab

Die gute Bilanz des UFC St. Peter/Au hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte St. Peter/Au bisher zwölf Siege, ein Remis und fünf Niederlagen. Der UFC St. Peter/Au baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

Mit nur 15 Gegentoren hat der ASK Ybbs die beste Defensive der 2. Landesliga West. Mit dem Sieg baute der ASK Bau Pöchhacker Ybbs die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte der Gast 13 Siege, zwei Remis und kassierte erst zwei Niederlagen. Der ASK Ybbs befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zwölf Punkte.

In der Tabelle liegt St. Peter/Au nach der Pleite weiter auf dem zweiten Rang.

Während der UFC St. Peter/Au am kommenden Montag den USC Schweiggers empfängt, bekommt es der ASK Bau Pöchhacker Ybbs am selben Tag mit dem SC Rabenstein zu tun.

2. Landesliga West: UFC St. Peter/Au – ASK Bau Pöchhacker Ybbs, 1:2 (1:1)

47 Manuel Leitgeb 1:2

37 Manuel Leitgeb 1:1

35 Jan Gerg 1:0

