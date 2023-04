Der SV Würmla feiert gegen den SC Rabenstein einen Heimsieg

Details Sonntag, 30. April 2023 00:04

2. Landesliga West: Bei Würmla holte sich Rabenstein vor etwas mehr als 150 Zuschauern eine 1:3-Schlappe ab. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Der SV Würmla wurde der Favoritenrolle gerecht. Im Hinspiel hatte der Gastgeber keinen Zweifel an der eigenen Klasse aufkommen lassen und das Duell mit 4:1 gewonnen.

Ein Abschluss der Gäste wurde nach sieben Minuten abgefälscht und landete im Außennetz. Danach fanden die Gastgeber einige Chancen vor, konnten diese aber zunächst nicht nutzen. In Minute 32 wurde den Heimsichen ein Tor wegen einer Abseitsstellung aberkannt. Torlos ging es nach dem Halbzeitpfiff in die Kabinen. Matthias Todt war es, der in der 53. Minute das Spielgerät im Gehäuse von Würmla unterbrachte. Die Gastgeber reklamierten vergebens auf Abseits. Nach einer guten Stunde landete ein flacher Ball nur knapp neben dem Tor der Gastgeber. Mit seinem Platzverweis (71.) erwies Robert Gruberbauer seiner Mannschaft einen Bärendienst, denn danach geriet der SC Rabenstein gehörig unter Druck. Das 1:1 des SV Würmla stellte Phillip Nussbaumer sicher (72.), der mit Wucht eiskalt ins kurze Eck vollendete. Als alle schon mit einem Remis rechneten, schlugen die Heimischen zweimal zu. In der Nachspielzeit schockte Fabian Schreier Rabenstein, der mit einem Freistoß das Führungstor für Würmla erzielte (91.). Jakob Nentwich setzte noch einen drauf, als er nach einem schnellen Konterangriff einen weiteren Treffer für den SV Würmla kurz vor dem Abpfiff (93.) nachlegte. Zum Schluss feierte Würmla einen dreifachen Punktgewinn gegen den SC Rabenstein.

Platzverweis von Gruberbauer leitet Pleite ein

Der SV Würmla bleibt mit diesem Erfolg weiterhin auf dem achten Platz. Würmla verbuchte insgesamt sieben Siege, fünf Remis und sechs Niederlagen. Mit vier Siegen und einem Unentschieden zeigte sich der SV Würmla in den letzten fünf Spielen von der starken Seite.

Rabenstein bekommt das Defensivmanko nicht in den Griff und steckt weiter im Keller fest. Die Ausbeute der Offensive ist bei den Gästen verbesserungswürdig, was man an den erst 20 geschossenen Treffern eindeutig ablesen kann. Der SC Rabenstein kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf elf summiert. Ansonsten stehen noch fünf Siege und zwei Unentschieden in der Bilanz. Vom Glück verfolgt war Rabenstein in den letzten fünf Spielen nicht. In diesem Zeitraum findet sich nur ein einziger Sieg.

Würmla ist am kommenden Samstag zu Gast beim ASK Bau Pöchhacker Ybbs. Der SC Rabenstein tritt am Montag beim ASK Ybbs an.

2. Landesliga West: SV Würmla – SC Rabenstein, 3:1 (0:0)

93 Jakob Nentwich 3:1

91 Fabian Schreier 2:1

72 Phillip Nussbaumer 1:1

53 Matthias Todt 0:1

