Denk sichert Würmla den Auswärtserfolg beim ASK Ybbs

Details Sonntag, 07. Mai 2023 00:03

2. Landesliga West: Würmla verpasste dem ASK Ybbs einen Dämpfer und siegte vor über 270 Zuschauern mit 3:1 gegen den Tabellenführer. Hängende Köpfe bei den Platzherren des ASK Bau Pöchhacker Ybbs, die gegen den Underdog überraschend den Kürzeren zogen. Das Kräftemessen der beiden Teams im Hinspiel war torlos geendet.

Ein Doppelpack brachte den SV Würmla in eine komfortable Position: Patrick Denk war gleich zweimal zur Stelle (12./24.). Beim 1:0 wurde Clemes Lippert auf der rechten Außenbahn frei gespielt. Lippert brachte den Ball flach zur Mitte und Denk schob ein. Beim 2:0 erkämpften sich die Gäste den Ball in der eigegen Hälfte und Denk kam auf der linken Seite an den Ball, überlief seinen Gegenspieler und zirkelte den Ball sehenswert ins lange Eck. Die Hintermannschaft des ASK Ybbs ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen. Für das 3:0 von Würmla sorgte Markus Schnopp, der in Minute 84 zur Stelle war und aus kurzer Distanz einnetzte. In den Schlussminuten setzte Dominic Rauscher einen direkten Freistoß an die Querlatte. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als David Pudelko nach einem Eckball für einen Treffer sorgte (92.). Am Schluss gewann der SV Würmla gegen den ASK Bau Pöchhacker Ybbs.

Ybbs stolpert gegen das zweitbeste Frühjahrsteam

Nach 19 Spieltagen und nur drei Niederlagen stehen für den ASK Ybbs 44 Zähler zu Buche. Die Gastgeber bauen die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

Nachdem Würmla die Hinserie auf Platz neun abgeschlossen hatte, legte man im Verlauf eine Schippe drauf. In der Rückrundentabelle besetzen die Gäste aktuell den zweiten Rang. Der SV Würmla klettert nach diesem Spiel auf den achten Tabellenplatz. Acht Siege, fünf Remis und sechs Niederlagen hat Würmla derzeit auf dem Konto. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte der SV Würmla seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt sechs Spiele ist es her.

Kommenden Dienstag (20:00 Uhr) tritt der ASK Bau Pöchhacker Ybbs beim SC Gmünd an. Am Samstag empfängt Würmla den UFC St. Peter/Au.

