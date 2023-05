Nach 0:2: Knapper Sieg des SC Herzogenburg gegen Amaliendorf-Aalf.

Details Sonntag, 14. Mai 2023 00:09

2. Landesliga West: Der SC Herzogenburg und der SC Amaliendorf-Aalfang lieferten sich vor etwa 110 Zuschauern ein spannendes Spiel, das 3:2 endete. Die Ausgangslage sprach für den SC Herzogenburg, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte. Die Heimmannschaft hatte im Hinspiel an der eigenen Vormachtstellung keinerlei Zweifel aufkommen lassen und sich klar mit 6:2 durchgesetzt.

Das Spiel war lange Zeit arm an Höhepunkten und Toren. Ausgerechnet zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit traf Istvan Varga für Amaliendorf-Aalf. zur Führung (42.). Ein Tor auf Seiten des Schlusslichts machte zur Pause den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus. Kurz nach dem Seitenwechsel durften die Gäste erneut jubeln. Antonio Vidovic ließ sich in der 50. Minute nicht zweimal bitten und verwertete alleine vor Tormann Christoph Streicher zum 2:0 für die Gäste. Doch nur zwei Minuten danach gelang den Gastgebern wieder der Anschluss. Samet Yikilmaz schlug doppelt zu und glich damit für Herzogenburg aus (52./77.). Nach einer Flanke von links gelang Ykilmaz per Kopf der Anschluss. Dann hatte Vidovic zwei Top-Chancen, die er aber nicht nutzen konnte und ein aberkanntes Tor der Heimelf dämpfte deren Freude. Beim Ausgleich traf Yikilmaz zentral am Keeper vorbei zum 2:2. Das Spiel neigte sich seinem Ende entgegen, als Chikadibia Anyanwu den entscheidenden Führungstreffer für den SC Herzogenburg erzielte (87.). Dabei kam er über die rechte Seite, ließ zwei Gegenspieler aussteigen und traf mit links ins kurze Kreuzeck. Amaliendorf war bereits auf der Siegerstraße, geriet im Verlauf jedoch ins Straucheln und stand am Ende mit leeren Händen da.

Herzogenburg dreht ein 0:2 noch in einen Heimsieg

Trotz der drei Zähler machte der SC Herzogenburg im Klassement keinen Boden gut. Herzogenburg musste schon 44 Gegentreffer hinnehmen. Nur zwei Mannschaften kassierten mehr Tore. Der SC Herzogenburg bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt fünf Siege, vier Unentschieden und elf Pleiten. In den letzten fünf Partien ließ der SC Herzogenburg zu viele Punkte liegen. Von 15 möglichen Zählern holte man lediglich vier.

Mit 71 Gegentreffern ist der SC Amaliendorf-Aalfang die schlechteste Defensivmannschaft der Liga. Mit nun schon 16 Niederlagen, aber nur einem Sieg und vier Unentschieden sind die Aussichten von Amaliendorf-Aalf. alles andere als positiv. Amaliendorf bleibt das Pech treu, was die dritte Pleite in Serie nachhaltig unter Beweis stellt.

Herzogenburg tritt am Donnerstag, den 18.05.2023, um 16:30 Uhr, beim SC Raika TTI Group Wieselburg an. Zwei Tage später (17:00 Uhr) empfängt der SC Amaliendorf-Aalfang den USC Stressler Seitenstetten.

2. Landesliga West: SC Herzogenburg – SC Amaliendorf-Aalfang, 3:2 (0:1)

87 Chikadibia Anyanwu 3:2

77 Samet Yikilmaz 2:2

52 Samet Yikilmaz 1:2

50 Antonio Vidovic 0:2

42 Istvan Varga 0:1

