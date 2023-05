Erfolgsserie von St. Peter/Au hält auch gegen Purgstall weiter an

Details Freitag, 19. Mai 2023 00:01

2. Landesliga West: Durch ein 2:0 holte sich der UFC St. Peter/Au zu Hause drei Punkte. Der Gast Sportvereinigung ATP Metallbau Purgstall hatte vor 250 Zuschauern das Nachsehen. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur UFC St. Peter/Au heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften auf Augenhöhe duelliert, ehe mit St. Peter/Au ein 2:1-Sieger feststand.

Nach rund 18 Minuten zog St. Peters Paul Nagelstrasser aus rund zwanzig Metern ab und verfehlte nur um Zentimeter das Ziel, da Purgstalls Keeper Lukas Fallmann noch seine Fingerspitzen dran hatte. Einige Minuten später versuchte es Purgstall aus großer Distanz und stellte St. Peters Torhüter Bernhard Staudinger vor leichte Probleme, doch der konnte den Ball noch über die Querlatte drehen. Nach den ersten 45 Minuten ging es für den Ligaprimus und die Sportvereinigung ATP Metallbau Purgstall ohne Torerfolg in die Kabinen. Qerim Idrizaj beförderte das Leder dann mit einem Freistoß aus 18 Metern zum 1:0 des UFC St. Peter/Au in die Maschen (59.). Özcan Dinc wurde in der MItte freisgespielt und prüfte Torhüter Staudinger mit einem flachen Schuss. Der Torhüter konnte aber noch mit der Fußspitze abwehren (77.). Nachdem Maximilian Oberforster vom Referee mit Gelb-Rot vorzeitig zum Duschen geschickt wurde, musste der Gastgeber in Unterzahl agieren (65.). Für das 2:0 von St. Peter/Au zeichnete Jan Gerg verantwortlich (80.). Gerg schnappte sich das Spielgerät an der Mittellinie, tanzte drei Gegenspieler aus und schlenzte den Ball sehenswert ins lange Eck - ein Traumtor. Am Schluss fuhr der UFC St. Peter/Au gegen die SVg ATP Purgstall auf eigenem Platz einen Sieg ein.

St. Peter/Au verteidigt die Tabellenführung

Wer St. Peter/Au besiegen will, muss vor allem ein Rezept finden, die Hintermannschaft in Bedrängnis zu bringen. Erst 17 Gegentreffer kassierte der UFC St. Peter/Au. Mit dem Sieg baute der UFC St. Peter/Au die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte St. Peter/Au 16 Siege, ein Remis und kassierte erst fünf Niederlagen. Mit vier Siegen in Folge ist St. Peter/Au so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

In der Schlussphase der Saison befindet sich SVg Purgstall in der Tabelle deutlich über dem ominösen Strich. Der Gast verbuchte insgesamt acht Siege, sechs Remis und acht Niederlagen.

Nächster Prüfstein für den UFC St. Peter/Au ist auf gegnerischer Anlage der SC PREFA Lilienfeld (Samstag, 17:00 Uhr). Tags zuvor misst sich die Sportvereinigung ATP Metallbau Purgstall mit dem SV Würmla (19:30 Uhr).

2. Landesliga West: UFC St. Peter/Au – Sportvereinigung ATP Metallbau Purgstall, 2:0 (0:0)

80 Jan Gerg 2:0

59 Qerim Idrizaj 1:0

