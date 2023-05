Der SC Wieselburg untermauert gegen Herzogenburg seine Heimstärke

Details Freitag, 19. Mai 2023 00:03

2. Landesliga West: Beim SC Wieselburg holte sich der SC Herzogenburg vor 350 Zuschauern eine 0:2-Schlappe ab. Wieselburg hatte schon im Vorfeld Rückenwind. Da war es nur ein Leichtes, das Ding sicher nach Hause zu bringen. Im Hinspiel hatte der SC Raika TTI Group Wieselburg Herzogenburg in die Schranken gewiesen und mit 3:0 gesiegt.

Schon in den ersten Minuten zeigte der SCW wer der Platzhirsch ist und kam zu einigen guten Möglichkeiten. Nach 29 Minuten fanden die Gäste, nach einem missglückten Rückpass, aber die bislang beste Torchance vor. Doch der Heber von Maximilian Müllner ging nicht nur über den Keeper, sondern auch neben das Tor. Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. Vor einer Kulisse von 350 Zuschauern war es David Zefi, der das 1:0 für den SC Wieselburg erzielte. Nach einer schönen Kombination kam Zefi am Sechzehner zum Abschluss und versenkte den Ball im langen Eck zur Führung. Nach 63 Minuten konnte sich Herzogenburgs Keeper Christoph Streicher auszeichnen, indem er einen Abschluss aus kurzer Distanz mit dem Fuß abwehren konnte. In Minute 73 zeigte Streicher eine noch stärkere Parade und wehrte einen platzierten Kopfball mit der Pranke ab. In Minute 78 war Streicher erneut der Spielverderber für die Heimischen. Kurz vor Ultimo war noch Gabriel Hinterberger zur Stelle und zeichnete für das zweite Tor der Gastgeber verantwortlich (83.). Er schickte Streicher in die falsche Ecke und verwandelte den Strafstoß souverän. Nun war Streicher doch noch zum zweiten Mal geschlagen. Mit Ablauf der Spielzeit schlug Wieselburg den SC Herzogenburg 2:0.

Wieselburg bleibt am Leader dran

Das Ergebnis hatte Auswirkungen auf die Tabelle, in der der SC Raika TTI Group Wieselburg auf den zweiten Rang kletterte. Mit beeindruckenden 53 Treffern stellt der SC Wieselburg den besten Angriff der 2. Landesliga West. Wieselburg sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf 14 summiert. In der Bilanz kommen noch drei Unentschieden und vier Niederlagen dazu. Seit fünf Begegnungen hat der SC Raika TTI Group Wieselburg das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen.

Der SC Herzogenburg muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Trotz der Niederlage fielen die Gäste in der Tabelle nicht zurück und bleiben damit auf Platz zwölf. In der Verteidigung von Herzogenburg stimmt es ganz und gar nicht: 46 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Mit nun schon zwölf Niederlagen, aber nur fünf Siegen und vier Unentschieden sind die Aussichten des SC Herzogenburg alles andere als positiv. Für den SC Herzogenburg sprangen in den letzten fünf Spielen nur vier Punkte heraus.

Am kommenden Freitag trifft der SC Wieselburg auf den USC Stressler Seitenstetten, Herzogenburg spielt tags darauf gegen den USC Schweiggers.

2. Landesliga West: SC Raika TTI Group Wieselburg – SC Herzogenburg, 2:0 (0:0)

83 Gabriel Hinterberger 2:0

48 David Zefi 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei