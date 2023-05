Würmla bringt SVg ATP Purgstall herbe Pleite bei

Details Samstag, 27. Mai 2023 00:04

2. Landesliga West: Die 23. Runde wurde im Purgstaller Fliederstadion eröffnet. Die SVg Purgstall steckte gegen Würmla vor fast 150 Zuschauern eine deutliche 0:3-Niederlage ein. Das Hinspiel war mit einem 3:0-Sieg der Sportvereinigung ATP Metallbau Purgstall beim SV Würmla geendet.

Nach zwanzig Minuten verfehlte Markus Schnopp einen Stanglpass nur knapp. In Minute 26 fabrizierten die Gäste beinahe ein Eigentor, doch Keeper Fabian Weissmann war noch zur Stelle. Markus Schnopp nutzte dann einen Abwehrfehler der Gastgeber und brachte Würmla nach 29 Minuten die 1:0-Führung. Die SVg ATP Purgstall war gewillt auszugleichen. Bis zum Seitenwechsel sprang jedoch nichts Zählbares mehr heraus. Nur wenige Augenblicke nach dem Seitenwechsel verstolperte der eingewechselte Özcan Dinc die Chance auf den Ausgleich. In der 58. Minute hatten die Gastgeber ihre größte Chance auf den Ausgleich. Ein Flugkopfball konnte gerade noch entschärft werden. Schnopp leitete für die Gäste einen Angriff ein und bediente Patrick Denk. Denk brachte den Ball flach zur Mitte und der Ball war im Tor. Doch der Treffer wurde wegen Abseits nicht gegeben (66.). Ein ähnlicher Angriff über die linke Seite kam erneut flach in die Mitte und Bastian Lahsnig machte in der 69. Minute das 2:0 des SV Würmla perfekt. Mit dem 3:0 sicherte Schnopp den Gästen nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (70.). Er profitierte von einem Luftloch seines Kollegen und schob dadurch ungehindert zur Entscheidung ein. Mit dem Ende der Spielzeit strich Würmla gegen SVg Purgstall die volle Ausbeute ein.

Würmla klettert auf Rang sieben

Acht Siege, sechs Remis und neun Niederlagen hat die Sportvereinigung ATP Metallbau Purgstall derzeit auf dem Konto. Mit dem Gewinnen tut sich das Heimteam weiterhin schwer, sodass man schon das dritte Spiel sieglos blieb.

Der SV Würmla verbuchte insgesamt neun Siege, sechs Remis und sieben Niederlagen. In den letzten fünf Partien rief Würmla konsequent Leistung ab und holte zehn Punkte.

Mit diesem Sieg zog der SV Würmla an der SVg ATP Purgstall vorbei auf Platz sieben. SVg Purgstall fiel auf die neunte Tabellenposition.

Für die Sportvereinigung ATP Metallbau Purgstall geht es am kommenden Samstag beim SC Gmünd weiter. Würmla hat nächste Woche den SC Raika TTI Group Wieselburg zu Gast.

2. Landesliga West: Sportvereinigung ATP Metallbau Purgstall – SV Würmla, 0:3 (0:1)

70 Markus Schnopp 0:3

69 Bastian Lahsnig 0:2

29 Markus Schnopp 0:1

