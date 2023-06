Schweiggers weist USC Seitenstetten in die Schranken

Details Samstag, 03. Juni 2023 00:06

2. Landesliga West: Der USC Stressler Seitenstetten wurde der eigenen Favoritenstellung nicht gerecht und verlor beim USC Schweiggers vor 87 Zuschauern deutlich mit 1:4. Mit breiter Brust war Seitenst. zum Duell mit Schweiggers angetreten – der Spielverlauf ließ beim USC Seitenstetten jedoch Ernüchterung zurück. Das Hinspiel hatte der USC Stressler Seitenstetten für sich entschieden. Damals hieß das Ergebnis 1:0.

Der USC Schweiggers geriet schon in der siebten Minute in Rückstand, als Eric Michlmayr einen Eckball per Kopf vollendete und das schnelle 1:0 für den USC Seitenstetten erzielte. Lange währte die Freude von Seitenstetten nicht, denn schon in der zehnten Minute schoss Markus Brunner den Ausgleichstreffer für Schweiggers, als er einen Eckball direkt im langen Eck versenkte. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Petr Sourek in der 29. Minute. Die Gäste spielten einen katastrophalen Rückpass und der landete direkt bei Julian Herzog. Der scheiterte noch am Keeper, doch Sourek staubte ins leere Tor ab. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass das Ergebnis noch Bestand hatte, als sich die Teams in die Pause verabschiedeten. Sourek, unlängst noch als Torschütze in Erscheinung getreten, wurde in der 57. Minute zum tragischen Helden, als er mit Gelb-Rot vom Platz flog. Jakub Hric übernahm eine flache Hereingabe von Julian Strohmayer, versenkte den Ball flach im Eck und trug sich in der 68. Spielminute in die Torschützenliste ein. Daniel Wagner lief auf das Tor zu, lupfte den Ball am Keeper vorbei und besorgte in der Schlussphase schließlich den vierten Treffer für den USC Schweiggers (75.). Mit dem Schlusspfiff durch den Unparteiischen siegte der Gastgeber gegen den USC Stressler Seitenstetten.

Schweiggers feiert Saisonsieg Nummer vier

Schweiggers findet sich kurz vor Saisonende in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 13. Der USC Schweiggers bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt vier Siege, fünf Unentschieden und 15 Pleiten. Aus den vergangenen fünf Partien verbuchte Schweiggers nur drei Zähler.

Der USC Seitenstetten befindet sich mit 34 Zählern kurz vor dem Abschluss der Saison im Niemandsland der Tabelle. Der Gast wartet schon seit vier Spielen auf einen Sieg.

Nächster Prüfstein für den USC Schweiggers ist der SC Amaliendorf-Aalfang (Samstag, 17:30 Uhr). Seitenstetten misst sich am selben Tag mit dem SC Rabenstein (18:00 Uhr).

2. Landesliga West: USC Schweiggers – USC Stressler Seitenstetten, 4:1 (2:1)

75 Daniel Wagner 4:1

68 Jakub Hric 3:1

29 Petr Sourek 2:1

10 Markus Brunner 1:1

7 Eric Michlmayr 0:1

