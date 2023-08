Drei-Tore-Gala – Wieselburgs Hinterberger schießt FC Rohrendorf ab!

Details Samstag, 19. August 2023 00:01

2. Landesliga West: Am Freitagabend empfing der SC Wieselburg am dritten Spieltag die Gäste des FC Rohrendorf. Etwa 230 Zuschauer wollten sich dieses Duell nicht entgehen lassen. Der SC Raika TTI Group Wieselburg fügte dem FC Moser Medical Rohrendorf am Freitag die erste Saisonniederlage bei und siegte mit 3:1.

Schon in Minute eins hatten die Gastgeber die erste Großchance im Spiel, doch Clemens Heindl scheiterte im Abschluss. Auch in den nächsten Minuten klopften die Heimsichen am Führungstreffer an, doch schon nach sieben Minuten hatten die Hausherren drei gute Chancen vergeben.

In die andere Richtung können die Moser-Kicker weit weniger bewegen. Die Bemühungen um das Spiel bleiben in Ansätzen stecken. Dann segelt mal ein hoher Ball in den gegnerischen Strafraum, den Goalie Gottsmann sicher abfängt. Christian Rigler, Ticker-Reporter

Nach Zuspiel von Talir stand Hinterberger plötzlich alleine vorm gegenerischen Torwart Steinschaden, der blieb Sieger und wehrte die Kugel ab. Für das erste Tor des SC Wieselburg war Gabriel Hinterberger verantwortlich, der in der 31. Minute den Ball im Mittelfeld erkämpfte, seine Gegenspieler mit einem Sololauf abschüttelte und per Flachschuss das 1:0 besorgte. Lukas Hahn trat zu einem Solo an, spielte einen Doppelpass mit Andreas Bogner und traf per Lupfer über den Keeper zum 1:1 zugunsten des FC Rohrendorf (38.). Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin.

Dreierpack von Hinterberger

Hinterberger brachte Rohrendorf per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der 58. und 93. Minute vollstreckte. Beim 2:1 kam Hinterberger, nach Hereingabe von der linken Seite, vöölig alleine vor dem Tor zum Abschluss. Bei seinem dritten Tagestreffer übernahm Hinterberger eine Traumflanke von Fabian riegler direkt und traf ins lange Eck. Am Ende stand Wieselburg als Sieger da und behielt die drei Punkte verdient zu Hause.

FAZIT:Die Erlauftaler gewinnen am Ende klar und verdient mit 3:1 gegen den FC Rohrendorf. Nachdem es zur Pause noch 1:1 stand, kamen die Gäste zwar besser aus der Kabine und hätten durchaus einige Chancen auf's 2:1, scheiterte aber an Torhüter Gottsmann. Am Ende war der unterschied Hinterberger, der mit seinem Tripplepack die Partie entscheidet. Allerdings hätten die Wieselburger ihr Chancenplus besser in Tore umsetzten müssen. Christian Rigler, Ticker-Reporter

Die Aufstellungen:

SC Wieselburg: Die Hausherren beginnen im 4-1-4-1 wie folgt: Dominic Gottsmann – Andi Schluder, Tomas Salata, Sebastian Punz, Jürgen Pilz – Reinhard Wurzer – Anreas Lahmer, Marco Talir, Clemens Heindl, Luca Biber – Gabriel Hinterberger;

FC Rohrendorf: Rohrendorf ist mit dieser Startelf angereist: Michael Steinschaden - Daniel Zottl, Lukas Hahn, Michael Walzer, David Volk - Patrick Pfaller, Tobias Markhart, Andreas Bogner - Fabian Riegler, Issiaka Ouedraogo, Johannes Geppner;

Um auch in dieser Saison oben mitzureden, will die Heimmannschaft an die starken Leistungen aus der vergangenen Spielzeit anknüpfen. Der SC Raika TTI Group Wieselburg machte in der Tabelle einen Schritt nach vorne und steht nun auf dem zweiten Platz.

In der letzten Abschlusstabelle landete der FC Moser Medical Rohrendorf mit 44 Punkten auf dem vierten Platz. Der Gast klettert nach diesem Spiel auf den vierten Tabellenplatz.

Während der SC Wieselburg am Samstag, den 26.08.2023 (17:30 Uhr) bei der Sportvereinigung ATP Metallbau Purgstall gastiert, steht für den FC Rohrendorf einen Tag später (17:00 Uhr) vor heimischer Kulisse ein Schlagabtausch mit dem SV Absdorf auf der Agenda.

2. Landesliga West: SC Raika TTI Group Wieselburg – FC Moser Medical Rohrendorf, 3:1 (1:1)

93 Gabriel Hinterberger 3:1

58 Gabriel Hinterberger 2:1

38 Lukas Hahn 1:1

31 Gabriel Hinterberger 1:0

