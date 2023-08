USC Seitenstetten dank Dietl Sieger gegen Melk

Details Samstag, 26. August 2023 00:01

2. Landesliga West: Rund 350 Zuschauer kamen in die "iLife-Arena" nach Seitenstetten um das Spiel gegen den SC Melk mitzuverfolgen. Nichts zu holen gab es für den SC Melk beim USC Seitenstetten. Das Heimteam erfreute seine Fans mit einem 4:2.

Nachdem die ersten Minuten den Heimischen gehörten, kamen die Gäste aus Melk nach rund zwanzig MInuten zu guten Chancen, konnten diese aber nicht nutzen. Doch die Tormöglichkeiten der Melker wurden immer zwingender und so traf der Gast zur späten Führung.

Jetzt ist er aber drinnen....und das zum besten Zeitpunkt vor der Pause.Eckball kurz abgespielt, Hoppi zieht ab und schlendert die Kugel gekonnt ins reche Eck. Verdiente Führung für die Melker! firefootball, Ticker-Reporter

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Marco Hoppi sein Team in der 45+1. Minute, als er nach einem kurz abgespielten Eckball an der Strafraumgrenze an den Ball kam, abzog und ins lange Eck traf. Zur Pause war der SC Rathauskeller Melk im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung.

Dietl dreht die Partie

Vom Anstoß weg hatten die Heimischen die große Chance auf den Ausgleich, doch der Ball ging knapp am Tor vorbei (46.). Michael Dietl schockte den SC Melk und drehte die Partie mit seinem Doppelpack für Seitenstetten (60./71., Elfmeter). Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Wenige Augenblicke später besorgte Petr Kurtin per Abstauber den Ausgleich (74.).

Eine Granate! Die Heimischen über die Seite, Melks Abwehr schläft am 16er...die Nr9 Dietl erzielt seinen Hattrick! firefootball, Ticker-Reporter

Das Spiel neigte sich seinem Ende entgegen, als Dietl zehn Meter vor dem Tor an den Ball kam und seinen Treffer für den USC Höfler Metalltechnik Seitenstetten im Ärmel hatte (84.). Die Gäste warfen nochmal alles nach vorne und so kam Seitenstetten zu weiteren Konterchancen. Kurz vor Schluss traf Manuel Hausberger für den USC Seitenstetten (95.). Am Schluss gewann Seitenst. gegen den SC Rathauskeller Melk.

Beim USC Höfler Metalltechnik Seitenstetten präsentierte sich die Abwehr angesichts fünf Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (9). Mit drei Punkten im Gepäck schob sich der USC Seitenstetten in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den vierten Tabellenplatz. Zwei Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz von Seitenst.

Durch diese Niederlage fällt der SC Melk in der Tabelle auf Platz neun zurück. In dieser Saison sammelte der SC Rathauskeller Melk bisher einen Sieg und kassierte zwei Niederlagen.

Am kommenden Samstag trifft der USC Höfler Metalltechnik Seitenstetten auf den SC Raika TTI Group Wieselburg, der SC Melk spielt tags zuvor gegen den SC Herzogenburg.

2. Landesliga West: USC Höfler Metalltechnik Seitenstetten – SC Rathauskeller Melk, 4:2 (0:1)

95 Manuel Hausberger 4:2

84 Michael Dietl 3:2

74 Petr Kurtin 2:2

71 Michael Dietl 2:1

60 Michael Dietl 1:1

46 Marco Hoppi 0:1

