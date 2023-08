Später Sieg des ASV Spratzern beim SV Würmla

Details Montag, 28. August 2023 00:01

2. Landesliga West: Rund 320 Zuschauer kamen in die Steuern-Kern-Arena nach Würmla und wollten beim Aufeinandertreffen des SV Würmla und des ASV Spratzern dabei sein. Am Sonntag verbuchte der ASV Ofenbinder Spratzern einen 2:1-Erfolg gegen den SV Würmla.

Nach elf Minuten kamen die Gäste zur ersten großen Chance, doch ein Lupfer über den Keeper fand den Weg ins Tor nicht. Zwei Minuten später kamen auch die Heimischen, nach einem Freistoß, zum ersten gefährlichen Abschluss (13.). Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Patrick Denk sein Team in der 27. Minute. Spratzern war weit aufgerückt und ein Konter über die rechte Seite brachte Patrick Denk in eine Eins-gegen-Eins-Situation. Ein kurzer Haken nach innen und ein gefühlvoller Abschluss am Keeper vorbei sorgte für die Führung. Würmla hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen.

Ismaili stellt späten Sieg sicher

In der 52. Minute erzielte Filip Markovic das 1:1 für den ASV Spratzern. Kamin Rabeh schnappte sich das Leder an der rechten Outlinie und brachte die Flanke auf den Kopf von Markovic, der per Flugkopfball und Aufsitzer zum Ausgleich traf. Dominic Rauscher vom SV Würmla bekam vom Unparteiischen wegen einer Torchancenverhinderung die Rote Karte zu sehen (81.)

Tor, Toor, Tooor für ASV Ofenbinder Spratzern zum 1:2. Elfmeter! FCP, Ticker-Reporter

Kurz vor Ultimo war noch Vait Ismaili zur Stelle und zeichnete mit dem fälligen Elfmeter für das zweite Tor von Spratzern verantwortlich (83.). Zum Schluss feierte der ASV Ofenbinder Spratzern einen dreifachen Punktgewinn gegen Würmla.

Auch wenn die Saison noch jung ist: Der Blick auf die Tabelle ist für den SV Würmla wenig erfreulich. Nach der Niederlage rangiert das Heimteam nur noch auf Platz 13. Drei Spiele und noch kein Sieg: Der SV Würmla wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis.

Der ASV Spratzern macht mit diesem Sieg einen großen Satz in der Tabelle und steht zu diesem frühen Saisonzeitpunkt nun auf Rang fünf. Zwei Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz des Gasts.

Am Samstag muss Würmla beim SC Rabenstein ran, zeitgleich wird Spratzern vom ASK Bau Pöchhacker Ybbs in Empfang genommen.

2. Landesliga West: SV Würmla – ASV Ofenbinder Spratzern, 1:2 (1:0)

83 Vait Ismaili 1:2

52 Filip Markovic 1:1

27 Patrick Denk 1:0

