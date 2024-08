SVU Langau triumphiert über USV Weitersfeld mit 5:2

Spielberichte

Details Donnerstag, 15. August 2024 13:42

In einem spannenden und torreichen Spiel setzte sich der SVU Langau gegen den USV Weitersfeld durch. Die Partie in der 2. Klasse Thayatal bot den etwa 140 Zuschauern zahlreiche Höhepunkte und endete mit einem klaren 5:2-Sieg für den SVU Langau. Insbesondere Lubor Trojanek und Michal Rysavy waren die Matchwinner für die Langauer, die einen verdienten Sieg feiern konnten.

Frühe Führung für Weitersfeld

Die Partie begann gleich mit einem Paukenschlag, als der USV Weitersfeld bereits in der 7. Minute in Führung ging. Marcel Buljovcic nutzte eine frühe Gelegenheit und brachte die Weitersfelder mit 0:1 in Front. Doch der Sportverein Union Langau ließ sich von diesem Rückstand nicht lange beeindrucken. Bereits in der 16. Minute gelang es Lubor Trojanek, den Ausgleich für die Langauer zu erzielen. Es stand 1:1 und das Spiel war wieder offen.

Nur wenige Minuten später musste die Heimmannschaft aufgrund einer Verletzung einen Wechsel vornehmen. Doch auch dieser Rückschlag hielt den SVU Langau nicht auf. In der 20. Minute war es Johannes Riedl, der die Langauer mit 2:1 in Führung brachte. Die Zuschauer sahen ein hochklassiges Spiel, in dem beide Teams offensiv agierten.

Die Antwort des USV Weitersfeld ließ nicht lange auf sich warten. Erneut war es Marcel Buljovcic, der in der 24. Minute den 2:2-Ausgleich erzielte. Der Offensivspieler der Weitersfelder bewies damit erneut seine Torgefährlichkeit und brachte sein Team zurück ins Spiel.

Trojanek bringt die Langauer auf die Siegerstraße

In der 31. Minute sorgte Lubor Trojanek mit einem verwandelten Elfmeter für die erneute Führung des SVU Langau. Mit seinem zweiten Treffer des Abends brachte er sein Team mit 3:2 in Führung. Kurz vor der Halbzeitpause erhöhte Trojanek durch sein drittes Tor auf 4:2. Somit sorgte er für den Zwei-Tore-Vorsprung der Langauer zur Halbzeit.

Nach der Pause konzentrierten sich beide Mannschaften darauf, keine weiteren Fehler zu machen. Die Weitersfelder versuchten, den Rückstand zu verkürzen, doch die Defensive des SVU Langau stand sicher und ließ kaum Chancen zu. Auf der anderen Seite blieben die Langauer stets gefährlich und suchten die Entscheidung.

In der 92. Minute setzte Michal Rysavy mit seinem Treffer zum 5:2 den Schlusspunkt der Partie. Der Offensivspieler des SVU Langau ließ dem gegnerischen Torwart keine Chance und besiegelte den klaren Sieg für sein Team. Mit diesem Tor war der Widerstand des USV Weitersfeld endgültig gebrochen und der SVU Langau konnte die letzten Minuten der Nachspielzeit entspannt herunterspielen.

Der Schlusspfiff in der 94. Minute besiegelte einen verdienten 5:2-Erfolg für den Sportverein Union Langau. Die Mannschaft von Trainer Matthias Forster zeigte eine starke Leistung und sicherte sich die ersten drei Punkte in der 2. Klasse Thayatal. Besonders hervorzuheben sind die Leistungen von Lubor Trojanek, der mit drei Toren maßgeblich zum Sieg beitrug, und Michal Rysavy, der den Schlusspunkt setzte.

Der SVU Langau kann mit diesem erfolgreichen Auftakt optimistisch in die kommenden Spiele blicken, während der USV Weitersfeld nach dieser Niederlage seine Lehren ziehen muss. Die Fans beider Teams dürfen sich auf eine spannende Saison freuen.

2. Klasse Thayatal: Langau : Weitersfeld - 5:2 (4:2)

92 Michal Rysavy 5:2

44 Lubor Trojanek 4:2

31 Lubor Trojanek 3:2

24 Marcel Buljovcic 2:2

20 Johannes Riedl 2:1

16 Lubor Trojanek 1:1

7 Marcel Buljovcic 0:1

