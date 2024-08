3:3! Spektakuläres Unentschieden in Drosendorf

Spielberichte

Details Sonntag, 18. August 2024 18:28

Das Aufeinandertreffen zwischen dem UFC Drosendorf und dem SV Union Japons in der 1. Runde der 2. Klasse Thayatal bot den Zuschauern ein spannendes und torreiches Spiel, das schließlich mit einem 3:3-Unentschieden endete. Beide Mannschaften zeigten in dieser packenden Partie ihre Qualitäten und lieferten sich ein intensives Duell, bei dem die Spannung bis zur letzten Minute anhielt.

Japons mit klarer 2:0-Führung - Spitaler sieht Rot

Das Spiel begann mit einem hohen Tempo, wobei die Gäste aus Japons bereits früh ihre offensive Stärke unter Beweis stellten. Bereits in der 12. Minute brachte Prucha den SV mit einem schönen Heber über Reischütz in Führung, obwohl der Treffer aus abseitsverdächtiger Position erzielt wurde. Die Drosendorfer versuchten daraufhin, den Druck zu erhöhen, doch die Pässe auf die Außenbahn landeten häufig im Aus.

In der 30. Minute erhöhte Kolarik nach einem perfekten Zuspiel von Prucha auf 0:2 für die Gäste. Der Sportverein Union Japons schien die Partie unter Kontrolle zu haben, doch Drosendorf fand kurz vor der Halbzeit zurück ins Spiel. Nach einem Freistoß von Spitaler, der unglücklich durch den Strafraum flog, erzielten die Drosendorfer in der 34. Minute den Anschlusstreffer zum 1:2. Kurz darauf machte Spitaler jedoch einen folgenschweren Fehler und konnte sich nur mit einem Foul helfen, was ihm eine rote Karte einbrachte. Damit gingen die Gastgeber mit einem Mann weniger in die zweite Halbzeit.

Auch Gäste nur noch zu zehnt - dramatische Schlussminuten

Nach dem Seitenwechsel versuchten die Japonser sofort, ihren Vorteil auszunutzen, doch die Drosendorfer verteidigten tapfer. In der 66. Minute gelang Poindl durch einen direkt verwandelten Freistoß der viel umjubelte Ausgleich zum 2:2. Der Torhüter der Gäste, Kaltenböck, sah bei diesem Treffer nicht gut aus, da ihm der Ball durch die Finger glitt.

Die Partie nahm weiter an Intensität zu. In der 69. Minute musste Japons nach einer Gelb-Roten Karte für Kolarik ebenfalls mit einem Mann weniger weiterspielen. Die Heimmannschaft drängte auf den Führungstreffer, doch die Gäste blieben gefährlich. In der 89. Minute schlug der Sportverein Union Japons erneut zu: Prucha erzielte nach einer tollen Aktion über die linke Seite das 2:3 und brachte sein Team wieder in Führung.

Doch die Drosendorfer gaben nicht auf und warfen in den letzten Minuten alles nach vorne. In der 90. Minute gelang Silberbauer schließlich der viel umjubelte Ausgleich zum 3:3. Trotz heftigem Protest der Gäste wegen eines vermeintlichen Handspiels blieb das Tor bestehen. Die sechsminütige Nachspielzeit brachte keine weiteren Treffer, sodass die Partie mit einem gerechten Unentschieden endete.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter TheReporter (840 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter TheReporter mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.