Bezirksklasse Weinviertel: Beliebtester Spieler der Saison 2021/22 ist...

Details Sonntag, 24. Juli 2022 11:24

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten Spieler der Saison 2021/2022. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einmal mehr als großartig bezeichnet werden kann. Österreichweit wurden in sechs Wochen 2.500.641 Stimmen abgegeben. Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Saison 2021/22 ist...

Mario Pusch-Lieperth (USV Pellendorf)

Endergebnis:



1. Mario Pusch-Lieperth (USV Pellendorf / 3030 Stimmen)

2. Cedric Prammer (SC Großkadolz / 2138 Stimmen)

3. Rene Stejskal (USV Kleinharras / 918 Stimmen)

4. Markus Krammer (USC Schletz / 391 Stimmen)

5. Markus Grunsky (Drösinger SC / 363 Stimmen)

6. Florian Vock (USV Kleinharras / 299 Stimmen)

7. Hermann Weissenbeck (SC Prinzendorf / 129 Stimmen)

8. Christopher Titz (USV Kettlasbrunn / 31 Stimmen)

9. Patrick Nusser (USV Pellendorf / 27 Stimmen)

10. Sebastian Stark (UFC Michelstetten / 18 Stimmen)