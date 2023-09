Tore am laufenden Band für Michelstetten in Prinzendorf

Details Montag, 18. September 2023 00:01

Bezirksklasse Weinviertel: Der UFC Michelstetten kannte mit seinem hoffnungslos unterlegenen Gegner keine Gnade und trug einen 9:2-Erfolg davon. Was die Favoritenrolle betrifft, waren sich die Experten vorab einig und wurden in ihrer Einschätzung letztlich auch nicht enttäuscht.

In Minute drei traf MichelstettensMichael Frühwirth zum ersten Mal ins Schwarze. Die Gäste machten weiter Druck und erhöhten den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Manuel Haas (7.). Mit dem 3:0 durch Frühwirth schien die Partie bereits in der 20. Minute mit Michelstetten einen sicheren Sieger zu haben. Haas baute den Vorsprung des UFC Michelstetten in der 24. Minute auf 4:0 aus. Erneut traf Michelstettens Frühwirth und stellte den Spielstand damit auf 5:0 (38.). Nur zwei Minuten später legte Frühwirth seinen vierten Treffer zum 6:0 nach (40.). Die Partie war für den SC Prinzendorf bereits zur Pause gelaufen. Ausdruck der gegnerischen Dominanz war ein schier unüberwindbarer Rückstand.

Gäste schalten zwei Gänge zurück

Der UFC Michelstetten schraubte das Ergebnis in der 50. Minute mit dem 7:0 durch Raphael Schöfmann in die Höhe. In der 57. Minute legte Sebastian Stark zum 8:0 zugunsten von Michelstetten nach. Marco Weissenbeck versenkte den Ball in der 73. Minute im Netz des UFC Michelstetten. Marco Weissenbeck (73.) und Gerhard Winkelmüller (87.) konnten zumindest noch zwei Tore erzielen und das Endergebnis kosmetisch etwas verschönern. Mit dem Schlusspfiff durch den Referee fuhr Michelstetten einen Kantersieg ein, der sich schon vor der Halbzeitpause abgezeichnet hatte.

Prinzendorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als sechs Gegentreffer pro Spiel. Den Kampf um die Klasse geht die Heimmannschaft in der Rückrunde von der siebten Position an. Die Defensive des SC Prinzendorf muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 40-mal war dies der Fall. In dieser Saison sammelte der SC Prinzendorf bisher einen Sieg und kassierte fünf Niederlagen. Der Negativtrend hält an, mittlerweile kassierte Prinzendorf die dritte Pleite am Stück.

Im letzten Hinrundenspiel errang der UFC Michelstetten drei Zähler und weist als Tabellenzweiter nun insgesamt 13 Punkte auf. Offensiv konnte Michelstetten in der Bezirksklasse Weinviertel kaum jemand das Wasser reichen, was die 35 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Die Saisonbilanz des UFC Michelstetten sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei vier Siegen und einem Unentschieden büßte Michelstetten lediglich eine Niederlage ein. Der UFC Michelstetten ist seit drei Spielen unbezwungen.

Der SC Prinzendorf tritt am Sonntag, den 24.09.2023, um 16:00 Uhr, beim USC Schletz an. Zwei Tage später (19:00 Uhr) empfängt Michelstetten die SG Hüttendorf/Paasdorf.

Bezirksklasse Weinviertel: SC Prinzendorf – UFC Michelstetten, 2:9 (0:6)

87 Gerhard Winkelmueller 2:9

73 Marco Weissenbeck 1:9

70 Philipp Engelhart 0:9

57 Sebastian Stark 0:8

50 Raphael Schoefmann 0:7

40 Michael Fruehwirth 0:6

38 Michael Fruehwirth 0:5

24 Manuel Haas 0:4

20 Michael Fruehwirth 0:3

7 Manuel Haas 0:2

3 Michael Fruehwirth 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.