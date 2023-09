Holcapek schießt Gnadendorf zum Heimsieg gegen Haringsee II

Details Montag, 25. September 2023 00:01

Bezirksklasse Weinviertel: Der UFC Gnadendorf und die Zweitvertretung von Haringsee boten den 30 Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss mit 3:2. Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen.

Filip Holcapek brachte Haringsee II per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der 17. und 33. Minute vollstreckte. Mit der Führung für Gnadendorf ging es in die Kabine. Michael Kopecky beförderte das Leder zum 1:2 von Haringsee II in die Maschen (48.). In der 57. Minute gelang den Gästen, was zur Pause in weiter Ferne war: der Ausgleichstreffer durch Johannes Alic. Einige Minuten später ging der UFC Gnadendorf durch den dritten Treffer von Holcapek in Führung. Mit dem Schlusspfiff durch den Unparteiischen gewann der Gastgeber gegen Haringsee II.

Gnadendorf führt die zweite Tabellenhälfte an

Gnadendorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte der UFC Gnadendorf im Klassement nach vorne und belegt jetzt den fünften Tabellenplatz. Die formschwache Abwehr, die bis dato 26 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden von Gnadendorf in dieser Saison. Der UFC Gnadendorf ist seit vier Spielen unbezwungen.

Wann bekommt Haringsee II die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen Gnadendorf gerät Haringsee II immer weiter in die Bredouille. Die letzten Auftritte von Haringsee II waren nicht von Erfolg gekrönt, sodass auch nur eines der letzten fünf Spiele gewonnen wurde.

Der UFC Gnadendorf bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt zwei Siege, zwei Unentschieden und vier Pleiten.

Gnadendorf hat das nächste Spiel erst in zwei Wochen, am 08.10.2023 gegen den UFC Michelstetten. Am Sonntag empfängt Haringsee II den SC Prinzendorf.

Bezirksklasse Weinviertel: UFC Gnadendorf – Haringsee II, 3:2 (2:0)

72 Filip Holcapek 3:2

57 Johannes Alic 2:2

48 Michael Kopecky 2:1

33 Filip Holcapek 2:0

17 Filip Holcapek 1:0

