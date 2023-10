Schletz besiegt Hüttendorf/Paasdorf knapp

Details Sonntag, 01. Oktober 2023 00:03

Bezirksklasse Weinviertel: Schletz fügte der Hüttendorf/Paasdorf am Samstag vor rund 120 Zuschauern die dritte Saisonniederlage bei und siegte mit 3:2. Bereits das Hinspiel hatte Hüttendorf/Paasdorf für sich entschieden und einen 3:1-Sieg gefeiert.

David Stacher brachte den USC Schletz in der 17. Spielminute in Führung. Martin Vitek schoss die Kugel zum 2:0 für den Gastgeber über die Linie (32.). Michael Jungbauer baute den Vorsprung von Schletz in der 38. Minute aus. Kurz vor der Pause traf die SG Hüttendorf/Paasdorf (45.). Mit der Führung für den USC Schletz ging es in die Halbzeitpause.

Anschlusstreffer änderte nichts mehr

Für das zweite Tor der Hüttendorf/Paasdorf war Simon Stacher verantwortlich, der in der 74. Minute das 2:3 besorgte. Die Schlussphase mussten die Gäste ohne Robin Balija bestreiten, der in der 81. Minute mit der Gelb-Roten Karte vom Platz gestellt wurde. Nachdem Hüttendorf/Paasdorf zunächst völlig von der Rolle gewesen war, zog er sich am Ende zumindest noch achtbar aus der Affäre. Zu einem Punktgewinn reichte es jedoch nicht mehr.

Platz acht und 26 Punkte – so lautete die Bilanz von Schletz in der abgelaufenen Saison. Der USC Schletz hat nun den fünften Saisonsieg eingefahren. Schletz klettert nach diesem Spiel auf den dritten Tabellenplatz.

In der vergangenen Spielzeit fand sich die SG Hüttendorf/Paasdorf mit 43 Punkten zum Saisonende auf dem fünften Rang wieder. Die Hüttendorf/Paasdorf verliert im Klassement an Boden und steht nun auf Rang vier.

Am nächsten Sonntag reist der USC Schletz zum USC Neuruppersdorf, zeitgleich empfängt Hüttendorf/Paasdorf den SC Prinzendorf.

Bezirksklasse Weinviertel: USC Schletz – SG Hüttendorf/Paasdorf, 3:2 (3:1)

74 Simon Stacher 3:2

45 Juergen Auer 3:1

38 Michael Jungbauer 3:0

32 Martin Vitek 2:0

17 David Stacher 1:0

