Gnadendorf verliert deutlich gegen Michelstetten

Details Montag, 09. Oktober 2023 00:01

Bezirksklasse Weinviertel: Gnadendorf blieb gegen Michelstetten vor 45 Fans chancenlos und kassierte eine herbe 1:5-Klatsche. Ausgangslage? Vorab klar zugunsten des UFC Michelstetten. Und nach den 90 Minuten? Hat sich die Sichtweise bekräftigt. Der Gast hatte den UFC Gnadendorf im Hinspiel klar dominiert und am Ende deutlich mit 5:1 gesiegt.

Gnadendorf geriet in der achten Minute ins Hintertreffen, als Michael Frühwirth zum 1:0 traf. Michelstetten machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Georg Spanner (10.). Weitere Tore gab es bis zum Pausenpfiff nicht und so ging es mit der Führung des UFC Michelstetten in die Kabine.

Dreierpack von Frühwirth

Dem UFC Michelstetten gelang in der 51. Spielminute der dritten Tagestreffer und wieder ließ sich Frühwirth als Torschütze feiern. In der 58. Minute brachte Gerald Edelbauer das Netz für den UFC Gnadendorf zum Zappeln und verkürzte auf 3:1. Für das 4:1 sorgte Michelstettens Goalgetter Frühwirth in Minute 70. Der UFC Michelstetten gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer (85.) durch Thomas Körbl. Ein starker Auftritt ermöglichte Michelstetten am Sonntag einen ungefährdeten Erfolg gegen Gnadendorf.

Nach der klaren Pleite gegen den UFC Michelstetten steht der UFC Gnadendorf mit dem Rücken zur Wand. Die formschwache Abwehr, die bis dato 31 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden von Gnadendorf in dieser Saison. Das Heimteam verbuchte insgesamt zwei Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen.

Durch den nie gefährdeten Sieg gegen den UFC Gnadendorf festigte Michelstetten den zweiten Tabellenplatz. Mit nur sieben Gegentoren stellt der UFC Michelstetten die sicherste Abwehr der Liga. Die Saisonbilanz von Michelstetten sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei sieben Siegen und einem Unentschieden büßte der UFC Michelstetten lediglich eine Niederlage ein. Sechs Spiele währt bereits die Serie, in der Michelstetten ungeschlagen ist.

Nächster Prüfstein für Gnadendorf ist der USC Schletz (Samstag, 15:30 Uhr). Der UFC Michelstetten misst sich am selben Tag mit dem AFC Haugsdorf (19:00 Uhr).

Bezirksklasse Weinviertel: UFC Gnadendorf – UFC Michelstetten, 1:5 (0:2)

85 Thomas Koerbl 1:5

70 Michael Fruehwirth 1:4

58 Gerald Edelbauer 1:3

51 Michael Fruehwirth 0:3

10 Georg Spanner 0:2

8 Michael Fruehwirth 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.