Punkteteilung im Kellerduell zwischen Prinzendorf und Neuruppersdorf

Details Montag, 16. Oktober 2023 00:01

Bezirksklasse Weinviertel: Jeweils einen Punkt holten der SC Prinzendorf und der USC Neuruppersdorf an diesem Sonntag vor rund 80 Besuchern. Ein 2:2-Unentschieden war das Ergebnis dieser Begegnung. Bereits im Vorfeld hatte einiges für ein Aufeinandertreffen zweier ebenbürtiger Teams gesprochen. Das Endergebnis bestätigte schließlich diese Einschätzung. Im Hinspiel hatte sich Neuruppersdorf als keine große Hürde erwiesen und mit 1:10 verloren.

Prinzendorf erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Hermann Weissenbeck traf in der sechsten Minute zur frühen Führung. Komfortabel war die Pausenführung der Heimmannschaft nicht, aber immerhin ging der SC Prinzendorf mit einem Tor Vorsprung in die Umkleidekabinen.

Dramatik in der Schlussphase

Wahrlich keinen Grund zur Freude hatte Prinzendorf in der 62. Minute, als Yilman Mehmet mit Gelb-Rot vorzeitig vom Platz musste. In der 85. Minute brachte Mohammad-Deiaa Alhasan den Ball im Netz des SC Prinzendorf unter. Sebastian Zekiroski beförderte das Leder zum 2:1 des USC Neuruppersdorf in die Maschen (88.). Weissenbeck sicherte Prinzendorf das Last-Minute-Remis. In der Nachspielzeit stellte Weissenbeck per Elfmeter den 2:2-Endstand her (93.). Letztlich gingen der SC Prinzendorf und Neuruppersdorf mit jeweils einem Punkt auseinander.

Prinzendorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als sechs Gegentreffer pro Spiel. In der Verteidigung des SC Prinzendorf stimmt es ganz und gar nicht: 61 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Prinzendorf verbuchte insgesamt einen Sieg, ein Remis und acht Niederlagen. Zuletzt war beim SC Prinzendorf der Wurm drin. In den letzten sieben Spielen wurde nicht ein Sieg eingetütet.

Mit 79 Gegentreffern hat der USC Neuruppersdorf schon ein Riesenproblem. Aber nicht das einzige, wenn man dazu noch die Offensive betrachtet. Die Mannschaft erzielte auch nur vier Tore. Das heißt, die Gäste mussten durchschnittlich 7,9 Treffer pro Partie hinnehmen und bejubelten dagegen im Schnitt nicht einmal ein Tor pro Spiel.

Mit diesem Unentschieden verpasste der USC Neuruppersdorf die Chance, an einem direkten Konkurrenten vorbeizuziehen. In der Tabelle steht Neuruppersdorf damit auch unverändert auf Rang acht.

Prinzendorf stellt sich am Sonntag (15:00 Uhr) beim UFC Gnadendorf vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt Neuruppersdorf die SG Hüttendorf/Paasdorf.

Bezirksklasse Weinviertel: SC Prinzendorf – USC Neuruppersdorf, 2:2 (1:0)

93 Hermann Weissenbeck 2:2

88 Sebastian Zekiroski 1:2

85 Mohammad-Deiaa Alhasan 1:1

6 Hermann Weissenbeck 1:0

