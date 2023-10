Derbysieg! Michelstetten besiegt Schletz souverän mit 3:0

Details Sonntag, 29. Oktober 2023 01:01

Bezirksklasse Weinviertel: Mit dem USC Schletz und dem UFC Michelstetten trafen sich am Samstag vor rund 120 Zuschauern zwei Topteams. Für Schletz schien Michelstetten aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 0:3-Niederlage stand. Der UFC Michelstetten ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen den USC Schletz einen klaren Erfolg. Im Hinspiel waren beide Mannschaften mit einem 1:1-Unentschieden auseinandergegangen.

Das Spiel war über zwanzig Minuten lang offen. In der 24. Minute erzielte Michelstettens Michael Frühwirth das 1:0. Der knappe Vorsprung hielt vorerst bis zur Pause. Zum Abpfiff der ersten Halbzeit hatten die Gäste einen knappen Vorsprung herausgespielt.

Doppelschlag brachte Entscheidung

Doppelschlag! Das 2:0 ließ den UFC Michelstetten zum zweiten Mal im Match jubeln (56.) und wieder war es Frühwirth, der sich von seinen Mitspielern feiern ließ. Der dritte Streich von Michelstetten war Benedikt Rippl vorbehalten (58.). Nach der Beendigung des Spiels durch den Schiedsrichter feierte der UFC Michelstetten einen dreifachen Punktgewinn gegen Schletz.

Der USC Schletz befindet sich mit 19 Zählern kurz vor dem Abschluss der Saison im Niemandsland der Tabelle. Der Gastgeber verbuchte insgesamt sechs Siege, ein Remis und fünf Niederlagen. Der Negativtrend hält an, mittlerweile kassierte Schletz die dritte Pleite am Stück.

Kurz vor Saisonende belegt Michelstetten mit 28 Punkten den zweiten Tabellenplatz. Erfolgsgarant für das gute Abschneiden des UFC Michelstetten ist die funktionierende Defensive, die erst zehn Gegentreffer hinnehmen musste. Nur zweimal gab sich Michelstetten bisher geschlagen. Zuletzt lief es erfreulich für den UFC Michelstetten, was zwölf Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Nächsten Sonntag (14:00 Uhr) kommt es zum Aufeinandertreffen des USC Schletz mit der Reserve von Haringsee. Michelstetten hat nächste Woche den SC Prinzendorf zu Gast.

Bezirksklasse Weinviertel: USC Schletz – UFC Michelstetten, 0:3 (0:1)

58 Benedikt Rippl 0:3

56 Michael Fruehwirth 0:2

24 Michael Fruehwirth 0:1

