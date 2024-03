Schletz siegt gegen Neuruppersdorf zweistellig

Spielberichte

Details Sonntag, 17. März 2024 06:12

Bezirksklasse Weinviertel: Einen berauschenden 10:0-Sieg fuhr Schletz vor 50 Fans gegen Neuruppersdorf ein. Der USC Schletz setzte sich standesgemäß gegen den USC Neuruppersdorf durch. Das Hinspiel war eine Demonstration von Schletz gewesen, als man die Partie mit 8:0 für sich entschieden hatte.

Das Heimteam erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Cedomir Tosic traf in der sechsten Minute zur frühen Führung. In der 21. Minute bejubelte der USC Schletz das 2:0 durch einen Freistoß-Treffer von Vaclav Morkus. Mit dem 3:0 durch Petr Haranza schien die Partie bereits in der 24. Minute mit Schletz einen sicheren Sieger zu haben. Der USC Schletz baute den Vorsprung mit der Hilfe des Gegners weiter aus: 4:0 für Schletz durch ein Eigentor von Neuruppersdorf in der 30. Minute. Tosic legte in der 34. Minute zum 5:0 für den USC Schletz nach. Kurz vor der Pause kam der nächste Rückschlag für den USC Neuruppersdorf, als Mohammad-Deiaa Alhasan den zweiten gelben Karton sah (44.). In der ersten Hälfte lieferte das Schlusslicht eine desaströse Leistung ab, sodass man auf einen erdrückenden Rückstand blickte, als der Schiedsrichter diese beendete.

Schletz ließ nicht locker

Doppelpack für Schletz: Nach seinem ersten Tor (57.) markierte Michael Jungbauer wenig später seinen zweiten Treffer (60.). Haranza schraubte das Ergebnis in der 63. Minute mit dem 9:0 für den USC Schletz in die Höhe. Dem USC Schletz gelang in der 78. Spielminute der zehnten Tagestreffer. Gewissheit, dass der Sieger der Begegnung nur einer sein würde, gab es in der 84. Minute, als Dominik Bittenauer von Neuruppersdorf mit der Ampelkarte des Platzes verwiesen wurde. Schließlich war das Schützenfest für Schletz beendet und der USC Neuruppersdorf gnadenlos vorgeführt.

Kurz vor Saisonende besetzt der USC Schletz mit 28 Punkten den dritten Tabellenplatz. Offensiv konnte Schletz in der Bezirksklasse Weinviertel kaum jemand das Wasser reichen, was die 75 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Der USC Schletz erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien neun Zähler.

Neuruppersdorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als sechs Gegentreffer pro Spiel. Die Gäste sind in der Rückrunde noch ohne Sieg. Gerade einmal zwei Punkte fuhr der USC Neuruppersdorf bisher ein. 9:111 – das Torverhältnis von Neuruppersdorf spricht eine mehr als deutliche Sprache. Die Saison neigt sich dem Ende entgegen und der USC Neuruppersdorf hat noch keinen einzigen Sieg auf dem Konto. In den letzten fünf Partien ließ Neuruppersdorf zu viele Punkte liegen. Von 15 möglichen Zählern holte man lediglich einen.

Schletz stellt sich am Sonntag (15:30 Uhr) beim UFC Gnadendorf vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt der USC Neuruppersdorf den SC Prinzendorf.

Bezirksklasse Weinviertel: USC Schletz – USC Neuruppersdorf, 10:0 (6:0)

78 Vaclav Morkus 10:0

63 Petr Haranza 9:0

60 Michael Jungbauer 8:0

57 Michael Jungbauer 7:0

40 Onur Kayikci 6:0

34 Cedomir Tosic 5:0

30 Eigentor durch Juergen Eller 4:0

24 Petr Haranza 3:0

21 Vaclav Morkus 2:0

6 Cedomir Tosic 1:0

