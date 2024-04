Spanner rettet Michelstetten einen Punkt gegen Schletz

Spielberichte

Bezirksklasse Weinviertel: Jeweils einen Punkt holten Michelstetten und Schletz im Derby an diesem Freitag. Ein 1:1-Unentschieden war das Ergebnis dieser Begegnung vor rund 100 Zuschauern. Wer vor dem Anpfiff ein Match auf Augenhöhe erwartet hatte, fühlte sich durch den Ausgang der Partie bestätigt. Das Hinspiel war 3:0 für den UFC Michelstetten ausgegangen.

Es dauerte über eine halbe Stunde, ehe die Torsperre gebrochen wurde. Für den Führungstreffer des USC Schletz zeichnete Petr Haranza verantwortlich (34.).

Tor, Toor, Tooor für USC Schletz zum 0:1! Nr. 10 nach einer herrlichen Kombination mit der Nr. 77! Christoph Lachmayer, Ticker-Reporter

Zur Pause behielt der Gast die Nase knapp vorn.

Spanner trifft zum Ausgleich

In MInute 56 jubelten die Gastgeber zu früh. Der vermeintliche Ausgleich wurde wegen Abseits nicht anerkannt.

1:1 durch Nr. 15 wird (mMn zu unrecht) aufgrund einer Abseitsentscheidung nicht gegeben! Christoph Lachmayer, Ticker-Reporter

Schletz musste den Treffer von Georg Spanner zum 1:1 hinnehmen (75.). Am Ende stand ein Teilerfolg für beide Mannschaften. Michelstetten und der USC Schletz spielten unentschieden.

Kurz vor Saisonende belegt der UFC Michelstetten mit 43 Punkten den zweiten Tabellenplatz. Offensiv konnte der Heimmannschaft in der Bezirksklasse Weinviertel kaum jemand das Wasser reichen, was die 85 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Michelstetten weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von 13 Erfolgen, vier Punkteteilungen und zwei Niederlagen vor.

Schletz bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz vier. Die Angriffsreihe des USC Schletz lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 80 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen.

Neun Spiele währt bereits die Serie, in der der UFC Michelstetten ungeschlagen ist. Seit sechs Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, Schletz zu besiegen.

Am Sonntag muss Michelstetten beim SC Prinzendorf ran, zeitgleich wird der USC Schletz von der Reserve von Haringsee in Empfang genommen.

Bezirksklasse Weinviertel: UFC Michelstetten – USC Schletz, 1:1 (0:1)

75 Georg Spanner 1:1

34 Petr Haranza 0:1

