In Unterzahl: Haugsdorf schießt Hüttendorf/Paasdorf ab

Details Sonntag, 14. April 2024 01:48

Bezirksklasse Weinviertel: Der AFC Haugsdorf zog der SG Hüttendorf/Paasdorf vor 50 Fans das Fell über die Ohren: 0:5 lautete das bittere Resultat aus Sicht der Gastgeber. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur AFC Haugsdorf heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck. Das Hinspiel hatte Haugsdorf durch ein 3:0 für sich entschieden.

Das Spiel begann mit einem frühen Rückschlag für den Tabellenprimus! Bereits nach neun Minuten schickte der Schiedsrichter Rene Kronberger nach einer Notbremse zum Duschen. Doch Raimund Chmela stellte die Weichen für den Gast auf Sieg, als er in Minute 34 mit dem 1:0 zur Stelle war. Zur Pause behielt der AFC Haugsdorf die Nase knapp vorn.

Klarer Sieg trotz Unterzahl

Chmela schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (48.). Robert Bulva überwand den gegnerischen Schlussmann zum 3:0 für Haugsdorf (64.). In der 71. Minute legte Patrik Messmer zum 4:0 zugunsten des AFC Haugsdorf nach. Marcel Brucker schraubte das Ergebnis in der 88. Minute mit dem 5:0 für Haugsdorf in die Höhe. In Unterzahl spielen zu müssen stellte für den AFC Haugsdorf nicht das geringste Hindernis dar: Man besiegte die Hüttendorf/Paasdorf eindrucksvoll.

Kurz vor Saisonende steht Hüttendorf/Paasdorf mit 36 Punkten auf Platz drei. Die gute Bilanz der SG Hüttendorf/Paasdorf hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte die Hüttendorf/Paasdorf bisher elf Siege, drei Remis und fünf Niederlagen.

Nach 20 Spieltagen und nur einer Niederlage stehen für Haugsdorf 55 Zähler zu Buche. Der Defensivverbund des AFC Haugsdorf ist nur äußerst schwer zu knacken. Die erst 22 kassierten Gegentore suchen in der Liga ihresgleichen. Haugsdorf erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zehn Zähler.

Am kommenden Freitag trifft Hüttendorf/Paasdorf auf den UFC Michelstetten, der AFC Haugsdorf spielt tags darauf gegen den USC Neuruppersdorf.

Bezirksklasse Weinviertel: SG Hüttendorf/Paasdorf – AFC Haugsdorf, 0:5 (0:1)

88 Marcel Brucker 0:5

71 Patrik Messmer 0:4

64 Robert Bulva 0:3

48 Raimund Chmela 0:2

34 Raimund Chmela 0:1

