Haugsdorfs Zehnfachtorschütze Vaculka sorgt für Schützenfest gegen Neuruppersdorf

Spielberichte

Details Sonntag, 21. April 2024 01:44

Bezirksklasse Weinviertel: Auch wenn die Verhältnisse vor dem Spiel klar waren, überraschte das deutliche Ergebnis. Am Ende hatte der AFC Haugsdorf den USC Neuruppersdorf mit 27:0 überrannt. Haugsdorf setzte sich standesgemäß gegen Neuruppersdorf durch. Das Hinspiel hatte der AFC Haugsdorf für sich entschieden. Damals hieß das Ergebnis 8:0.

Vor 50 Zuschauern stellte Matthias Nebenführ das 1:0 für die Gäste sicher (2.). Der Ligaprimus machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Robert Bulva (4.). Mit einem schnellen Doppelpack (8./12.) zum 4:0 schockte Peter Vaculka den USC Neuruppersdorf. Der fünfte Streich von Haugsdorf war Marcel Brucker vorbehalten (14.). In der 21. Minute legte Vaculka zum 6:0 zugunsten des AFC Haugsdorf nach. Den Vorsprung von Haugsdorf ließ Thomas Bazala in der 32. Minute anwachsen. Vaculka überwand den gegnerischen Schlussmann zum 11:0 für den AFC Haugsdorf (38.). Neuruppersdorf wurde in Abschnitt eins das Fell über die Ohren gezogen: Immer wieder griff der Keeper des Schlusslichts bis dahin hinter sich. Harald Schmid vollendete zum 15. Tagestreffer in der 48. Spielminute. Für das 16:0 und 17:0 war Daniel Andreas Partke verantwortlich. Der Akteur traf gleich zweimal ins Schwarze (59./61.). Vaculka schraubte das Ergebnis in der 63. Minute mit dem 18:0 für Haugsdorf in die Höhe. Für das 19. Tor des AFC Haugsdorf war Tobias Raab verantwortlich, der in der 65. Minute das 19:0 besorgte. Mit dem Tor zum 23:0 steuerte Vaculka bereits seinen achten Treffer an diesem Tag bei (76.). Peter Vaculka trug sich in der 78. Spielminute in die Torschützenliste ein. Dass es ein ungleiches Duell war, demonstrierten Jakub Vrbka (80.), René Geretschläger (83.) und Vaculka (89.), die weitere Treffer für Haugsdorf folgen ließen. Das einseitige Toreschießen endete schließlich mit dem Schlusspfiff des Referees. Der AFC Haugsdorf ließ dabei keine Gelegenheit aus, den USC Neuruppersdorf vorzuführen, und nahm einen zweistelligen Sieg mit nach Hause.

171 Gegentreffer

Mit 171 Gegentreffern hat Neuruppersdorf schon ein Riesenproblem. Aber nicht das einzige, wenn man dazu noch die Offensive betrachtet. Die Mannschaft erzielte auch nur zehn Tore. Das heißt, die Heimmannschaft musste durchschnittlich 8,14 Treffer pro Partie hinnehmen und bejubelte dagegen im Schnitt nicht einmal ein Tor pro Spiel. Der USC Neuruppersdorf ist in der Rückrunde noch ohne Sieg. Gerade einmal zwei Punkte fuhr Neuruppersdorf bisher ein. Die Saison neigt sich dem Ende entgegen und der USC Neuruppersdorf hat noch keinen einzigen Sieg auf dem Konto. Die Misere von Neuruppersdorf hält an. Insgesamt kassierte der USC Neuruppersdorf nun schon neun Niederlagen am Stück.

Nach 21 Spieltagen und nur einer Niederlage stehen für Haugsdorf 58 Zähler zu Buche. Mit nur 22 Gegentoren hat der AFC Haugsdorf die beste Defensive der Bezirksklasse Weinviertel. Haugsdorf erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zehn Zähler.

Nächster Prüfstein für Neuruppersdorf ist der UFC Michelstetten (Sonntag, 15:00 Uhr). Der AFC Haugsdorf misst sich am selben Tag mit dem UFC Gnadendorf (16:30 Uhr).

Bezirksklasse Weinviertel: USC Neuruppersdorf – AFC Haugsdorf, 0:27 (0:14)

89 Peter Vaculka 0:27

83 René Geretschläger 0:26

80 Jakub Vrbka 0:25

78 Peter Vaculka 0:24

76 Peter Vaculka 0:23

74 Daniel Andreas Partke 0:22

71 Peter Vaculka 0:21

70 Jakub Vrbka 0:20

65 Tobias Raab 0:19

63 Peter Vaculka 0:18

61 Daniel Andreas Partke 0:17

59 Daniel Andreas Partke 0:16

48 Harald Schmid 0:15

45 Peter Vaculka 0:14

42 Thomas Bazala 0:13

41 Patrik Messmer 0:12

38 Peter Vaculka 0:11

32 Thomas Bazala 0:10

30 Robert Bolebruch 0:9

26 Marcel Brucker 0:8

24 Matthias Nebenführ 0:7

21 Peter Vaculka 0:6

14 Marcel Brucker 0:5

12 Peter Vaculka 0:4

8 Peter Vaculka 0:3

4 Robert Bulva 0:2

2 Matthias Nebenführ 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.