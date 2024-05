Torlawine! AFC Haugsdorf fegt Haringsee II mit 11:0 vom Platz

Spielberichte

Sonntag, 05. Mai 2024

Am Sonntagnachmittag erlebte das Publikum in der 23. Runde der Bezirksklasse Weinviertel eine wahre Torflut, als der AFC Haugsdorf nach einer beeindruckenden Demonstration seiner Stärke gegen Haringsee II ein 11:0 Schützenfest feierte. Während der auf eigener Anlage noch ungeschlagene Tabellenführer im elften Heimspiel den zehnten "Dreier" einfuhr, mussten die Haringseer im Frühjahr die bereits siebente Niederlage einstecken.

Tabellenführer stellt Weichen früh auf Sieg

Der Arbeiterfußballclub Haugsdorf legte einen Blitzstart hin und signalisierte früh seine Absichten. Bereits in der 12. Minute brach Raimund Chmela den Bann und erzielte das erste Tor des Tages. Dieser frühe Treffer gab den Ton für das restliche Spiel an. Marcel Brucker legte in der 15. Minute nach und verdoppelte den Vorsprung. Peter Vaculka, der an diesem Tag eine Schlüsselrolle spielen sollte, erhöhte in der 22. Minute auf 3:0. Kurz vor der Halbzeitpause gelangen den Haugsdorfern innerhalb weniger Minuten zwei weitere Treffer durch Chmela und Vaculka, was das Halbzeitergebnis auf ein erdrückendes 5:0 schraubte.

Sechs Treffer in Halbzeit zwei

Nach der Pause ließ Haugsdorf nicht nach und fuhr fort, die Haringseer Defensive zu durchbrechen. Vaculka, der einen herausragenden Tag erwischte, machte gleich nach Wiederanpfiff das halbe Dutzend voll. Seine beeindruckende Leistung wurde durch zwei weitere Tore in der 56. und 60. Minute gekrönt, womit er nicht weniger als fünf Treffer zum 21. Haugsdorfer Saisonsieg beisteuerte. Chmela fügte in der 52. Minute ein weiteres Tor hinzu, gefolgt von Jakub Vrbka in der 74. Minute, der das 10:0 markierte. Den Schlusspunkt setzte Patrik Messmer in der 86. Minute mit einem präzisen Schuss zum 11:0, einem Ergebnis, das die Überlegenheit des AFC Haugsdorf in diesem Spiel unterstrich. Die beeindruckende Leistung und das herausragende Ergebnis an diesem Tag werden in die Annalen des AFC Haugsdorf eingehen.



