Souveräner Triumph: USC Schletz dominiert gegen UFC Gnadendorf

Spielberichte

Details Sonntag, 12. Mai 2024 02:24

Ein beeindruckender Auftritt des USC Schletz prägte das Spiel gegen den UFC Gnadendorf in der 24. Runde der Bezirksklasse Weinviertel. Mit einem überwältigenden 5:0-Endergebnis demonstrierten die Schletzer ihre Stärke auf heimischem Rasen. Schon zu Beginn des Spiels setzten sie mit einem frühen Tor ein klares Zeichen und behielten die Oberhand bis zum Schlusspfiff.

Früher Doppelschlag sorgt für klare Verhältnisse

Der Start in die Partie hätte für den USC Schletz kaum besser laufen können. Bereits in der ersten Spielminute brachte Vaclav Morkus seine Mannschaft mit einem präzisen Schuss in Führung. Diese frühe Dominanz setzte sich fort, als die Gnadendorfer in der 8. Minute einen herben Rückschlag hinnehmen mussten: Rainer Schmidt sah die Rote Karte, was die Gäste für den Rest des Spiels in Unterzahl brachte. Trotz des numerischen Nachteils kämpften die Gnadendorfer tapfer weiter, doch die Schletzer nutzen ihre Überzahl gekonnt aus. In der 23. Minute konnte Vaclav Morkus erneut zuschlagen und seinen Doppelpack perfekt machen, indem er den Ball nach einer schönen Kombination im Netz unterbrachte. Kurz vor der Halbzeitpause erhöhte Petr Haranza mit einem kraftvollen Schuss auf 3:0, wodurch die Heimmannschaft mit einem komfortablen Vorsprung in die Pause ging.

USC Schletz lässt nicht locker

Nach dem Seitenwechsel setzte der USC Schletz seine dominante Vorstellung fort. Die Schletzer kamen motiviert aus der Kabine und bauten ihren Vorsprung weiter aus. In der 52. Minute war es Onur Kayikci, der sich in die Torschützenliste eintrug, indem er einen Abpraller gekonnt verwertete und das Spielgerät zum 4:0 ins Tor schob. Die Gnadendorfer hatten dem nichts mehr entgegenzusetzen und wirkten zunehmend demoralisiert. Die endgültige Entscheidung brachte dann Markus Böhm in der 90. Minute, der mit einem gekonnten Distanzschuss den Schlusspunkt zum 5:0 setzte. Es war ein Spiel, das von der Effizienz und Spielfreude des USC Schletz geprägt war.

Der Schlusspfiff nach 91 Minuten bestätigte den verdienten Sieg für den USC Schletz, der mit diesem Erfolg weiter Selbstvertrauen für die kommenden Begegnungen in der Bezirksklasse sammeln dürfte. Die Gnadendorfer hingegen müssen sich nach dieser deutlichen Niederlage neu sammeln und auf die nächste Partie fokussieren.

Bezirksklasse Weinviertel: Schletz : Gnadendorf - 5:0 (3:0)

90 Markus Böhm 5:0

52 Onur Kayikci 4:0

44 Petr Haranza 3:0

23 Vaclav Morkus 2:0

1 Vaclav Morkus 1:0

Details

