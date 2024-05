UFC Michelstetten dominiert gegen AFC Haugsdorf mit einem klaren 3:0

Spielberichte

Sonntag, 12. Mai 2024

Am letzten Spieltag in der Bezirksklasse Weinviertel zeigte der UFC Michelstetten eine beeindruckende Leistung gegen den AFC Haugsdorf. Bereits in der Anfangsphase des Spiels setzten die Michelstettener ein deutliches Zeichen und entschieden das Spiel mit einem souveränen 3:0 für sich. Die Tore von Manuel Haas, Michael Frühwirth und Sebastian Stark besiegelten den Erfolg für die Heimmannschaft, die von Anfang bis Ende dominierte.

Früher Führungstreffer setzt Haugsdorf unter Druck

Das Spiel begann schwungvoll, und der UFC Michelstetten ließ keine Zeit verstreichen, um die Führung zu übernehmen. Bereits in der 4. Minute erzielte Manuel Haas das erste Tor und brachte die Michelstettener früh in Führung. Der schnelle Treffer gab den Hausherren weiteren Auftrieb, während der AFC Haugsdorf sich sichtlich bemühte, ins Spiel zu finden.

Die Haugsdorfer hatten kaum Zeit, sich von dem frühen Schock zu erholen, denn in der 16. Minute verdoppelte Michael Frühwirth die Führung für den UFC Michelstetten. Mit einem präzisen Schuss ließ er dem gegnerischen Torwart keine Chance und stellte auf 2:0. Die Michelstettener kontrollierten das Spielgeschehen und ließen wenig Raum für die Gäste, um gefährliche Aktionen zu entwickeln.

Michelstetten hält Druck aufrecht und besiegelt den Sieg

Nach der Halbzeitpause setzte der UFC Michelstetten sein dominantes Spiel fort. Trotz einiger Wechselversuche durch den AFC Haugsdorf, die in den Minuten 27 und 33 Marcel Brucker und Daniel Partke ins Spiel brachten, blieb die Defensive der Michelstettener stabil und unüberwindbar. Die Haugsdorfer kämpften um jeden Ball, konnten aber kaum nennenswerte Chancen kreieren.

Das entscheidende dritte Tor fiel in der 86. Minute durch Sebastian Stark, der den Sack endgültig zumachte und das Ergebnis auf 3:0 erhöhte. Stark's Tor war ein weiterer Beweis für die Überlegenheit des UFC Michelstetten, die das Spiel über weite Strecken kontrollierten und verdient als Sieger vom Platz gingen.

Das Spiel endete schließlich mit einem klaren 3:0-Sieg für den UFC Michelstetten, der sich damit die drei Punkte sicherte und seine Position in der Liga stärkte. Die Haugsdorfer mussten sich geschlagen geben, zeigten jedoch Kampfgeist und werden bestrebt sein, im nächsten Spiel eine bessere Leistung zu zeigen. Für den UFC Michelstetten war es ein erfolgreicher Abend, der das Können und die Stärke des Teams unter Beweis stellte.

Bezirksklasse Weinviertel: Michelstetten : Haugsdorf - 3:0 (2:0)

86 Sebastian Stark 3:0

16 Michael Frühwirth 2:0

4 Manuel Haas 1:0



