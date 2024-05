Michelstetten überrollt Haringsee II in einer beeindruckenden Torflut

Spielberichte

Details Samstag, 18. Mai 2024 02:26

Im Rahmen der 25. Runde der Bezirksklasse Weinviertel erlebten die Zuschauer eine wahre Fußball-Show, als der UFC Michelstetten das Team von Haringsee II mit einem überwältigenden 11:0 bezwang. Von Beginn an dominierten die Michelstettener das Spielgeschehen und zeigten eine herausragende Leistung, die in einer zweistelligen Tordifferenz gipfelte. Besonders hervorzuheben sind die mehrfachen Torschützen, die diesen Abend unvergesslich machten.

Früher Beginn setzt den Ton

Der UFC Michelstetten verschwendete keine Zeit und legte schon in der 6. Minute durch Manuel Haas, der das 1:0 markierte, energisch los. Dieser frühe Treffer gab den Ton für den Rest des Spiels an und zeigte die Entschlossenheit der Michelstettener. Nur wenige Minuten später, in der 19. Minute, verdoppelte Michael Frühwirth die Führung, was die Gastgeber weiter beflügelte. Die Dominanz des UFC Michelstetten setzte sich fort, als Manuel Haas in der 23. Minute erneut traf und das Ergebnis auf 3:0 erhöhte. Kurz vor der Halbzeitpause erzielte Stefan Mrazek das 4:0, womit der UFC Michelstetten bereits eine komfortable Führung für die zweite Halbzeit aufbaute.

Eine zweite Halbzeit voller Höhepunkte

Nach der Pause ließen die Michelstettener nicht locker und bauten ihren Vorsprung weiter aus. Innerhalb der ersten zehn Minuten der zweiten Halbzeit schossen sie drei weitere Tore: Michael Frühwirth (49. Minute), Michael Körbl (52. Minute) und Johannes Stacher (55. Minute), wodurch das Ergebnis auf 7:0 anstieg. Sebastian Stark trug in der 60. Minute mit einem weiteren Tor zum unaufhaltsamen Lauf bei. Nur drei Minuten später erhöhte Liviu Neculai auf 9:0. Michael Frühwirth erzielte in der 65. Minute seinen dritten Treffer des Abends und machte das Ergebnis zweistellig. In der allerletzten Spielminute setzte Liviu Neculai mit dem 11:0 den Schlusspunkt unter eine beeindruckende Teamleistung.

Die Überlegenheit des UFC Michelstetten war während des gesamten Spiels unübersehbar. Ihre Fähigkeit, Chancen zu schaffen und zu nutzen, war beeindruckend. Jeder Spieler trug auf seine Weise zum Erfolg bei, aber besonders hervorzuheben sind die Mehrfachtorschützen Michael Frühwirth, Liviu Neculai und Manuel Haas, deren Zielstrebigkeit und Präzision vor dem Tor maßgeblich zum Kantersieg beitrugen.

Als das Spiel schließlich abgepfiffen wurde, konnte der UFC Michelstetten eine makellose Leistung feiern, die sie in dieser Saison sicherlich als eine der denkwürdigsten markieren wird. Für Haringsee II war es hingegen ein Abend zum Vergessen, der viel Raum für Analysen und Verbesserungen lässt. Michelstetten hingegen kann diese Leistung als Maßstab für die kommenden Spiele nutzen und auf diesem beeindruckenden Sieg aufbauen.

Bezirksklasse Weinviertel: Michelstetten : Haringsee II - 11:0 (4:0)

90 Liviu Neculai 11:0

65 Michael Frühwirth 10:0

63 Liviu Neculai 9:0

60 Sebastian Stark 8:0

55 Johannes Stacher 7:0

52 Michael Körbl 6:0

49 Michael Frühwirth 5:0

32 Stefan Mrazek 4:0

23 Manuel Haas 3:0

19 Michael Frühwirth 2:0

6 Manuel Haas 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.