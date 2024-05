Spannender Schlagabtausch: SC Prinzendorf sichert sich knappen Sieg gegen UFC Gnadendorf

Spielberichte

Ein aufregendes Fußballmatch in der Bezirksklasse Weinviertel fand am Samstag statt, als der SC Prinzendorf auf den UFC Gnadendorf traf. In einer Begegnung, die Spannung und Dynamik bis zur letzten Minute versprach, setzten sich die Prinzendorfer mit einem knappen 3:2 durch. Das Spiel, das in der 25. Runde der Liga ausgetragen wurde, war geprägt von intensiven Momenten und spektakulären Toren, die das Publikum begeisterten.

Ausgeglichene erste Halbzeit mit früher Führung

Das Spiel begann energisch mit einem frühen Tor durch Patrick Kollarz vom SC Prinzendorf, der bereits in der 8. Minute das 0:1 erzielte. Dieser frühe Rückstand setzte die Gnadendorfer unter Druck, die jedoch nicht lange auf sich warten ließen. In der 38. Minute gelang Dominik Bobor der Ausgleichstreffer zum 1:1. Mit diesem Gleichstand gingen beide Teams in die Halbzeitpause, wobei sich bereits abzeichnete, dass die zweite Hälfte ebenso spannend werden würde wie die erste.

Zweite Halbzeit: Ein Wechselbad der Gefühle

Nach dem Wiederanpfiff waren es erneut die Prinzendorfer, die das Spiel bestimmten. Marco Weissenbeck brachte sein Team in der 60. Minute mit einem scharf geschossenen Ball ins Netz erneut in Führung. Die Gnadendorfer antworteten prompt auf diese Herausforderung und erhielten in der 70. Minute einen Elfmeter, der allerdings zunächst keine Früchte trug. Kurz darauf, in der 71. Minute, baute Jiri Prajka die Führung für Prinzendorf aus und schoss das Tor zum 1:3.

Die Gnadendorfer, angetrieben von der drohenden Niederlage, fanden in der 75. Minute durch Martin Vitek wieder Anschluss und verkürzten auf 2:3.

In den letzten Minuten des Spiels versuchten die Gnadendorfer alles, um das Spiel zu drehen. Ein weiteres Tor schien in der 85. Minute durch Winkelmüller zu fallen, jedoch wurde dieser Treffer wegen Abseits nicht anerkannt. Die Prinzendorfer verteidigten geschickt und ließen keine weiteren Tore zu, was letztlich den Ausschlag für ihren Sieg gab.

Das Spiel endete mit einem 2:3-Sieg für die Prinzendorfer, die damit wichtige Punkte in einem hart umkämpften Spiel sammelten. Trotz einer starken Leistung, insbesondere in der zweiten Halbzeit, mussten die Gnadendorfer die knappe Niederlage hinnehmen. Beide Teams zeigten großartigen Sportgeist und ließen das Fußballherz höher schlagen, mit einem Match, das bis zum Schlusspfiff spannend blieb.

Der SC Prinzendorf ging als verdienter Sieger vom Platz, wobei besonders die Leistung von Patrick Kollarz, Marco Weissenbeck und Jiri Prajka hervorstach. Für UFC Gnadendorf waren es vor allem die Tore von Dominik Bobor und Martin Vitek, die Hoffnung auf ein besseres Ergebnis nährten. Ein Fußballspiel, das die Fans beider Teams sicherlich nicht so schnell vergessen werden.

Bezirksklasse Weinviertel: Gnadendorf : Prinzendorf - 2:3 (1:1)

75 Martin Vitek 2:3

71 Jiri Prajka 1:3

60 Marco Weissenbeck 1:2

38 Dominik Bobor 1:1

8 Patrick Kollarz 0:1

