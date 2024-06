UFC Michelstetten fegt über SC Prinzendorf mit 12:2 hinweg

Spielberichte

Details Samstag, 01. Juni 2024 02:46

In einem dominanten Auftritt hat der UFC Michelstetten den SC Prinzendorf mit 12:2 besiegt. Bereits zur Halbzeit führten die Michelstettener mit 5:1 und ließen auch in der zweiten Hälfte nicht nach. Der Sportclub Prinzendorf hatte kaum eine Chance gegen die überlegene Offensive der Gastgeber. Besonders bemerkenswert war die Leistung von Martin Schwarz in der Abwehr und die überragenden Torwartparaden von Wudri. Hier ist ein detaillierter Bericht des Spiels.

Frühe Führung und klare Dominanz

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag. Bereits in der ersten Minute traf der UFC Michelstetten zum 1:0 und setzte damit ein frühes Zeichen.

Konterchance für Prinzendorf, doch der der Stürmer scheitert am Tormann (10.). Mike Torres, Ticker-Reporter

Die frühe Führung verlieh den Michelstettenern zusätzlichen Auftrieb und sie drängten sofort weiter. Nur 13 Minuten später erhöhte der UFC Michelstetten auf 2:0 und ließ dem SC Prinzendorf kaum Zeit zum Durchatmen.

Der Druck auf die Gäste wurde immer größer und in der 15. Minute fiel das 3:0. Ein schneller Pass von den Michelstettenern und ein unglücklicher Ballverlust der Prinzendorfer führten zu diesem Treffer. Doch damit nicht genug: In der 20. Minute erzielte der UFC Michelstetten nach einem Eckball das 4:0, während die Abwehr der Prinzendorfer komplett überfordert wirkte.

In der 31. Minute gelang dem UFC Michelstetten das 5:0, bevor der SC Prinzendorf in der 34. Minute durch eine Traumkombination zum 5:1 verkürzen konnte. Flo Hirsch traf für die Gäste und zeigte damit, dass sie sich trotz der deutlichen Rückstände nicht aufgaben. Nach dieser Torflut gingen die Spieler, durch den Regen völlig durchnässt, in die Halbzeitpause.

Die Spieler gehen alle nass in die Kabine aber nicht weil sie schwitzen sonder weil es 30 Minuten geschüttet hat wie aus Kübeln. Mike Torres, Ticker-Reporter

Zweite Halbzeit: Michelstetten unaufhaltsam

Die zweite Halbzeit begann, wie die erste aufgehört hatte: mit einem Tor für den UFC Michelstetten. Bereits in der 49. Minute trafen die Gastgeber zum 6:1. Die Überlegenheit der Michelstettener wurde immer deutlicher und auch in der 59. Minute fand der Ball wieder den Weg ins Netz des SC Prinzendorf zum 7:1.

Ein ähnliches Bild zeigte sich in der 67. Minute, als das 8:1 fiel. Die Abwehr des SC Prinzendorf schien in diesem Moment im "Schlafmodus" zu sein. Das 9:1 in der 70. Minute verdeutlichte erneut die Schwächen der Gäste in der Defensive. Zwar konnte Patrick in der 78. Minute noch einmal für den SC Prinzendorf zum 9:2 treffen, doch die Freude währte nur kurz.

4er Kette der letzten Reihen des SCP gibt alles und kämpft, wird aber zu viel vom Mittelfeld im Stich gelassen. Mike Torres, Ticker-Reporter

Der UFC Michelstetten blieb auch in den letzten Minuten des Spiels offensiv und erzielte in der 80. Minute das 10:2. In den Schlussminuten erhöhten die Michelstettener dann noch auf 11:2 in der 88. Minute und schließlich auf 12:2 in der 90. Minute. Der Endstand von 12:2 spiegelt die Überlegenheit des UFC Michelstetten in diesem Spiel wider.

Besonders hervorzuheben ist die Leistung von Martin Schwarz in der Abwehr sowie die zahlreichen Paraden von Wudri im Tor der Michelstettener. Die Abwehrarbeit und die Torwartleistungen haben maßgeblich dazu beigetragen, dass der SC Prinzendorf kaum zu Chancen kam und am Ende deutlich unterlegen war.

Mit diesem deutlichen Sieg hat der UFC Michelstetten ein klares Zeichen in der Bezirksklasse Weinviertel gesetzt und seine Ambitionen untermauert. Der SC Prinzendorf hingegen wird aus dieser Partie sicherlich viele Lehren ziehen müssen, um in den kommenden Spielen besser abzuschneiden.

Bezirksklasse Weinviertel: Michelstetten : Prinzendorf - 12:2 (5:1)

91 Michael Frühwirth 12:2

89 Georg Spanner 11:2

81 Michael Frühwirth 10:2

78 Patrick Kollarz 9:2

69 Michael Frühwirth 9:1

68 Michael Frühwirth 8:1

59 Martin Schulz 7:1

51 Eigentor durch Kevin Mann 6:1

36 Florian Hirsch 5:1

31 Liviu Neculai 5:0

22 Eigentor durch Jiri Prajka 4:0

17 Daniel Hieblinger 3:0

15 Michael Frühwirth 2:0

3 Johannes Stacher 1:0

