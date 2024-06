USC Schletz und Haringsee II trennen sich mit einem spannenden 3:3-Unentschieden

Spielberichte

Details Sonntag, 02. Juni 2024 02:22

In einem packenden Spiel der Bezirksklasse Weinviertel endete die Partie zwischen dem USC Schletz und Haringsee II mit einem gerechten 3:3-Unentschieden. Beide Mannschaften zeigten eine beeindruckende Leistung und boten den Zuschauern eine Vielzahl an Höhepunkten. Besonders die ersten Minuten der Begegnung waren von einer Torflut geprägt, was auf ein intensives und offensiv ausgerichtetes Spiel schließen ließ.

Blitzstart des USC Schletz

Die Begegnung begann äußerst vielversprechend für den Union Sportclub Schletz. Bereits in der 1. Minute pfiff der Schiedsrichter das Spiel an und nur vier Minuten später zappelte der Ball das erste Mal im Netz von Haringsee II. David Stacher war der Torschütze und brachte die Schletzer mit 1:0 in Führung. Der USC Schletz legte unmittelbar nach und konnte in der 7. Minute erneut jubeln, wieder war es David Stacher, der den Ball im Tor unterbrachte und somit auf 2:0 erhöhte.

Doch Haringsee II zeigte sich keineswegs geschockt und reagierte prompt. In der 15. Minute gelang Patrick Hollauf der Anschlusstreffer zum 2:1. Dieses Tor setzte bei den Gästen neue Kräfte frei, die daraufhin weiter Druck machten. Kurz vor der Halbzeitpause, in der 42. Minute, war es dann erneut Maximilian Palka, der für Haringsee II traf und den Ausgleich zum 2:2 erzielte. Mit diesem Ergebnis gingen beide Mannschaften in die Halbzeitpause.

Intensiver Kampf in der zweiten Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel blieb das Spiel auf hohem Niveau. Beide Teams kämpften verbissen um jeden Ball und wollten unbedingt den Siegtreffer erzielen. In der 73. Minute war es schließlich Simon Stacher, der den USC Schletz wieder in Führung brachte. Mit seinem Tor zum 3:2 ließ er die Fans des USC Schletz erneut jubeln und gab seiner Mannschaft die Hoffnung auf einen Heimsieg.

Doch Haringsee II zeigte große Moral und kämpfte weiter. In der 79. Minute war es wieder Maximilian Palka, der zum 3:3 ausgleichen konnte. Es war sein zweites Tor an diesem Tag und der erneute Ausgleich sorgte für Spannung bis zum Schluss.

Die letzten Minuten der Partie waren geprägt von intensiven Zweikämpfen und einigen Chancen auf beiden Seiten, jedoch gelang es keiner Mannschaft mehr, den entscheidenden Treffer zu erzielen. Somit endete das spannende Spiel nach 90 Minuten mit einem 3:3-Unentschieden.

Insgesamt bot die Partie zwischen dem USC Schletz und Haringsee II beste Unterhaltung mit sechs Toren und zahlreichen spannenden Momenten. Beide Teams verdienten sich aufgrund ihrer kämpferischen Leistung den einen Punkt und zeigten, warum sie in der Bezirksklasse Weinviertel zu den interessanten Mannschaften gehören.

Bezirksklasse Weinviertel: Schletz : Haringsee II - 3:3 (2:2)

79 Maximilian Palka 3:3

73 Simon Stacher 3:2

42 Maximilian Palka 2:2

15 Patrick Hollauf 2:1

7 David Stacher 2:0

5 David Stacher 1:0

