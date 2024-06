Souveräner Heimsieg für AFC Haugsdorf gegen SG Hüttendorf/Paasdorf

Spielberichte

Am heutigen Sonntag konnte sich der AFC Haugsdorf in Runde 27 der Bezirksklasse Weinviertel eindrucksvoll mit 3:0 gegen SG Hüttendorf/Paasdorf durchsetzen. Bereits in der ersten Halbzeit legte das Heim-Team den Grundstein für den Sieg, indem sie zwei schnelle Tore erzielten.

Hausherren begehen sich früh auf die Siegerstaße

Das Spiel begann dynamisch, als der Schiedsrichter die Partie zwischen dem AFC Haugsdorf und der Union Sportgemeinschaft Hüttendorf um 17:30 Uhr anpfiff. Bereits in der achten Minute brachte der AFC Haugsdorf die Zuschauer zum Jubeln, als sie mit einem frühen Tor zum 1:0 in Führung gingen - Jakub Vrbka traf in Minute 9 zum 1:0. Die Haugsdorfer zeigten sich von Beginn an konzentriert und druckvoll.

Wenig später, in der 23. Minute, bauten die Haugsdorfer ihre Führung weiter aus, indem Michael Aligo die Kugel unglücklich ins eigene Tor bugsierte - 2:0. Der frühe Doppelschlag setzte die Union Sportgemeinschaft Hüttendorf stark unter Druck und verschaffte dem Heimteam eine komfortable Führung. Trotz einiger Versuche der Gäste, das Spiel wieder unter Kontrolle zu bringen, ging es mit diesem Spielstand in die Halbzeitpause.

Souveräne zweite Halbzeit des Heimteams

Nach der Pause blieb das Bild unverändert: Haugsdorf dominierte das Geschehen auf dem Platz. Die Gäste aus Hüttendorf/Paasdorf schafften es nicht, gefährliche Angriffe zu kreieren oder die Defensive der Haugsdorfer ernsthaft zu fordern. Die Heimmannschaft nutzte ihre Überlegenheit aus und setzte in der 62. Minute einen weiteren Akzent. Mit dem Tor zum 3:0 durch Peter Vaculka machten sie den Sack endgültig zu und stellten die Weichen auf Sieg.

Im weiteren Verlauf der zweiten Halbzeit verwaltete der AFC Haugsdorf geschickt die Führung und ließ keine Zweifel mehr an ihrem verdienten Sieg aufkommen. Die Hüttendorfer fanden keine Mittel, um das Spiel noch zu drehen oder sich nennenswerte Chancen zu erarbeiten. Die Defensive der Haugsdorfer stand sicher und ließ kaum Möglichkeiten für die Gäste zu. Schließlich endete die Partie nach 90 Minuten mit einem klaren 3:0-Erfolg für den AFC Haugsdorf.

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Chris Chmela mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal freigegeben bzw. bearbeitet.