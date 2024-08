Torflut in Haugsdorf: Ein denkwürdiges 24:0 gegen Neuruppersdorf

Spielberichte

Details Montag, 12. August 2024 11:30

In einem spektakulären Aufeinandertreffen in der Bezirksklasse Weinviertel sorgte der AFC Haugsdorf für ein unvergessliches Spiel. Mit einem beeindruckenden 24:0-Sieg über den USC Neuruppersdorf setzten die Haugsdorfer ein klares Zeichen und unterstrichen ihre Dominanz auf dem Platz. Bereits zur Halbzeit führte der Arbeiterfußballclub Haugsdorf mit 14:0 und ließ auch in der zweiten Hälfte nicht nach, um das Torfestival weiterzuführen.

Blitzstart und unaufhaltsamer Torrhythmus

Kaum hatte das Spiel begonnen, erzielte der AFC Haugsdorf bereits in der 3. Minute das erste Tor des Tages. Nur zwei Minuten später folgte auch schon das zweite Tor, was die Neuruppersdorfer Mannschaft sichtlich schockte. Der Trefferreigen war damit eröffnet und der Arbeiterfußballclub Haugsdorf legte weiterhin ein unglaubliches Tempo vor. Bereits nach sieben Minuten stand es 3:0, und in der 11. Minute erhöhte der Gastgeber auf 4:0. Die Neuruppersdorfer fanden kein Mittel gegen die Übermacht der Haugsdorfer, die in der 12. Minute das fünfte Tor folgen ließen.

Auch in den nächsten Minuten spielte sich der AFC Haugsdorf regelrecht in einen Rausch. In der 15. Minute fiel das sechste Tor, kurz darauf in der 18. Minute das siebte. Die Tore fielen nun fast im Minutentakt: In der 20., 21., 23. und noch einmal in der 28. Minute erhöhten die Haugsdorfer auf 11:0. Die Neuruppersdorfer waren in dieser Phase des Spiels komplett chancenlos und fanden sich immer wieder vor dem eigenen Tor belagert. Der AFC Haugsdorf zeigte keine Gnade und erhöhte bis zur 36. Minute auf 12:0.

Unermüdliche Torjagd auch nach der Pause

Obwohl die erste Halbzeit bereits mit einem überwältigenden 14:0 endete, legte der Arbeiterfußballclub Haugsdorf in der zweiten Hälfte weiterhin eine eindrucksvolle Leistung an den Tag. Bereits in der 49. Minute fiel das 15:0. Zwei weitere Treffer in der 56. Minute und in der 64. Minute erhöhten den Spielstand auf 17:0. Auch nach einer kurzen Ruhephase griff der Gastgeber wieder an: In der 66. Minute trafen die Heimischen wieder und brachten das Ergebnis auf 18:0. Nur eine Minute später stand es bereits 19:0.

Die Haugsdorfer hielten den Druck aufrecht und erzielten in der 78. Minute das 20. Tor des Tages. Kurz darauf, in der 79. und 81. Minute, folgten die Tore Nummer 21 und 22. Der Spielstand von 22:0 schien bereits in die Rekordbücher einzugehen, doch der AFC Haugsdorf hatte noch nicht genug. In den letzten Minuten des Spiels erzielten sie weitere zwei Tore, womit das Endergebnis von 24:0 besiegelt wurde. Der Schlusspfiff ertönte in der 95. Minute und setzte damit einem historischen Spiel ein Ende.

Mit diesem außergewöhnlichen Sieg hat der AFC Haugsdorf ein deutliches Zeichen in der Bezirksklasse Weinviertel gesetzt und man wird sicherlich noch lange über dieses denkwürdige Spiel sprechen. Die Neuruppersdorfer hingegen haben einen herben Rückschlag erlitten und müssen sich nun auf die kommenden Herausforderungen in der Saison vorbereiten.

Bezirksklasse Weinviertel: Haugsdorf : Neuruppersdorf - 24:0 (14:0)

89 Peter Vaculka 24:0

88 Thomas Bazala 23:0

81 René Geretschläger 22:0

79 René Geretschläger 21:0

78 Raimund Chmela 20:0

67 Raimund Chmela 19:0

66 Richard Schnabl 18:0

64 Richard Schnabl 17:0

56 Peter Vaculka 16:0

49 Marcel Brucker 15:0

44 Patrik Messmer 14:0

43 Peter Vaculka 13:0

36 Raimund Chmela 12:0

28 Raimund Chmela 11:0

23 Matthias Nebenführ 10:0

21 Matthias Schild 9:0

20 Peter Vaculka 8:0

18 Patrik Messmer 7:0

15 Matthias Schild 6:0

12 Raimund Chmela 5:0

11 Peter Vaculka 4:0

7 Peter Vaculka 3:0

5 Peter Vaculka 2:0

3 Robert Bolebruch 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.