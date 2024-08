AFC Haugsdorf deklassiert Haringsee II mit 6:0

Spielberichte

Details Montag, 26. August 2024 19:02

Der AFC Haugsdorf setzte sich in der 3. Runde der Bezirksklasse Weinviertel (NÖ) klar und deutlich gegen Haringsee II durch. Bereits zur Halbzeit führten die Haugsdorfer mit 3:0 und bauten diese Führung in der zweiten Hälfte souverän auf 6:0 aus. Die rund 40 Zuschauer im Stadion erlebten ein einseitiges Spiel, in dem die Hausherren ihre Überlegenheit in beeindruckender Weise demonstrierten.

Frühe Führung für die Haugsdorfer

Der AFC Haugsdorf ließ von Beginn an keinen Zweifel daran, dass sie das Spielfeld als Sieger verlassen wollten. Bereits in der 22. Minute fiel das erste Tor des Spiels, als Peter Vaculka nach einem gut getimten Pass den Ball im Netz versenkte. Nur vier Minuten später, in der 26. Minute, legte Patrik Messmer nach und erhöhte auf 2:0. Die Haugsdorfer spielten sich in einen Rausch und setzten die Gäste aus Haringsee ständig unter Druck.

In der 42. Minute gelang Raimund Chmela das dritte Tor für den Arbeiterfußballclub Haugsdorf. Mit diesem komfortablen Vorsprung ging es in die Halbzeitpause, während Haringsee II kaum Chancen hatte, sich aus der Umklammerung der Hausherren zu befreien. Die Überlegenheit der Haugsdorfer war in allen Mannschaftsteilen deutlich sichtbar, und die Gäste fanden keine Mittel, um die Angriffe der Heimmannschaft zu stoppen.

Dominanz auch in der zweiten Halbzeit

Auch in der zweiten Hälfte setzte sich das Bild der ersten 45 Minuten fort. Der AFC Haugsdorf spielte weiterhin druckvoll und kombinierte sich sicher durch die Reihen von Haringsee II. In der 60. Minute war es erneut Patrik Messmer, der zum 4:0 traf und damit seine starke Leistung an diesem Tag unterstrich. Nur zwei Minuten später, in der 62. Minute, trug sich Peter Vaculka erneut in die Torschützenliste ein und erhöhte auf 5:0.

Die Gäste aus Haringsee II hatten dem nichts entgegenzusetzen und mussten weiterhin zusehen, wie der AFC Haugsdorf den Ball laufen ließ. Den Schlusspunkt setzte Raimund Chmela in der 78. Minute mit seinem zweiten Treffer zum 6:0. Damit war das Spiel endgültig entschieden, und die Hausherren konnten das Spiel in den letzten Minuten ruhig zu Ende spielen.

Der Endstand von 6:0 spiegelt die Dominanz der Haugsdorfer wider, die sich an diesem Tag keine Blöße gaben und ihrer Favoritenrolle vollauf gerecht wurden. Haringsee II hatte zu keinem Zeitpunkt des Spiels eine Chance und musste die Überlegenheit des AFC Haugsdorf anerkennen. Das Spiel endete und die Haugsdorfer konnten einen verdienten Sieg feiern.

Bezirksklasse Weinviertel: Haugsdorf : Haringsee II - 6:0 (3:0)

78 Raimund Chmela 6:0

62 Peter Vaculka 5:0

60 Patrik Messmer 4:0

42 Raimund Chmela 3:0

26 Patrik Messmer 2:0

22 Peter Vaculka 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.