Haringsee II siegt über SC Prinzendorf in torreichem Duell

Spielberichte

Details Montag, 02. September 2024 19:14

In einem ereignisreichen Spiel, vor rund 20 Zuschauer, der Bezirksklasse Weinviertel setzte sich Haringsee II gegen SC Prinzendorf mit 5:2 durch. Die Hausherren dominierten vor allem in der ersten Halbzeit und legten den Grundstein für ihren deutlichen Sieg. Trotz eines kurzen Aufbäumens der Gäste in der zweiten Halbzeit konnte Prinzendorf das Spiel nicht mehr wenden.

Starke erste Halbzeit für Haringsee II

Das Spiel begann zunächst ausgeglichen, wobei beide Mannschaften um Kontrolle rangen. In der Anfangsphase plätscherte das Spiel dahin, es gab kaum nennenswerte Aktionen.

In der 32. Minute war es schließlich soweit: Johannes Alic brachte Haringsee II mit einem Treffer in Führung. Nur eine Minute später erhöhte Benjamin Haindl auf 2:0 für die Gastgeber. Die Prinzendorfer hatten in der 40. Minute eine große Chance, als sie nur die Latte trafen. Kurz vor der Pause hatte Prinzendorf nach einer Ecke eine weitere Möglichkeit, doch Torhüter Willem Harbers konnte den Ball knapp vor der Linie klären. So ging es mit einer 2:0-Führung für Haringsee II in die Halbzeitpause.

Prinzensdorf kämpft, Haringsee II bleibt dominant

Nach dem Seitenwechsel meldete sich Prinzendorf zurück: Jakub Gois erzielte in der 55. Minute den Anschlusstreffer zum 2:1. Dies weckte kurzzeitig die Hoffnung auf eine Wende im Spiel. Doch Haringsee II ließ sich davon nicht beeindrucken. In der 65. Minute stellte Thomas Brantner mit einem Treffer zum 3:1 den alten Abstand wieder her.

Nur sechs Minuten später zappelte der Ball erneut im Netz. Johannes Alic erzielte in der 71. Minute sein zweites Tor des Tages und erhöhte auf 4:1. In der 82. Minute war es dann Alen Hozanovic, der mit seinem Treffer zum 5:1 das Spiel endgültig entschied. Hozanovic lief alleine auf das Tor zu und vollendete souverän.

In den letzten Minuten des Spiels gelang Jakub Gois noch ein zweites Tor für Prinzendorf, als er in der 87. Minute auf 5:2 verkürzte. Doch dieses Tor war nur noch Ergebniskosmetik. Der Schlusspfiff besiegelte den klaren Sieg von Haringsee II.

Insgesamt zeigte Haringsee II eine starke Leistung und konnte vor heimischem Publikum überzeugen. Die Gäste aus Prinzendorf kämpften tapfer, konnten jedoch dem Druck der Hausherren nicht standhalten.

Bezirksklasse Weinviertel: Haringsee II : Prinzendorf - 5:2 (2:0)

87 Jakub Gois 5:2

82 Alen Hozanovic 5:1

71 Johannes Alic 4:1

65 Thomas Brantner 3:1

55 Jakub Gois 2:1

33 Benjamin Haindl 2:0

32 Johannes Alic 1:0

