UFC Michelstetten fegt Haringsee II mit 12:2 vom Platz

Spielberichte

Details Samstag, 07. September 2024 16:06

In einem torreichen Spiel der Bezirksklasse Weinviertel (NÖ) setzte sich der UFC Michelstetten, vor rund 50 Zuschauern, mit einem deutlichen 12:2 gegen Haringsee II durch. Von Beginn an dominierte der UFC Michelstetten die Partie und ließ den Gästen kaum eine Chance. Besonders hervorzuheben sind die beeindruckenden Leistungen von Manuel Haas und Michael Frühwirth, die mit mehreren Treffern maßgeblich zum Erfolg ihrer Mannschaft beitrugen.

Frühe Führung für den UFC Michelstetten

Bereits in der 16. Minute erzielte Manuel Haas das erste Tor für die Michelstettener, was den Grundstein für einen erfolgreichen Abend legte. Nur drei Minuten später, in der 19. Minute, war es erneut Manuel Haas, der zum 2:0 traf und damit seine starke Leistung unterstrich.

Der Torhunger der Gastgeber war jedoch noch lange nicht gestillt. In der 22. Minute erhöhte Liviu Neculai auf 3:0 und brachte die Abwehr von Haringsee II erneut ins Wanken. Der UFC Michelstetten zeigte sich äußerst effizient und nutzte nahezu jede Gelegenheit, um den Ball im Netz zu versenken. Raphael Schöfmann trug in der 32. Minute, per Elfmeter, mit seinem Treffer zum 4:0 bei und nur vier Minuten später, in der 36. Minute, erhöhte Georg Spanner auf 5:0.

Haringsee II gelang es, in der 37. Minute durch Benjamin Haindl einen Ehrentreffer zum 5:1 zu erzielen. Doch die Freude währte nur kurz, denn die Michelstettener zeigten sich unbeeindruckt und setzten ihren Offensivdrang fort.

Zwei Dutzend voll

Nach der Halbzeitpause setzte der Union Fußballclub Michelstetten seinen beeindruckenden Lauf fort. In der 57. Minute erhöhte Manuel Haas auf 6:1 und stellte somit seinen Hattrick sicher. Nur neun Minuten später, in der 66. Minute, traf Manuel Haas erneut und markierte damit das 7:1.

Michael Frühwirth ließ sich ebenfalls nicht zweimal bitten und erzielte in der 72. Minute das 8:1. Trotz des deutlichen Rückstands gab Haringsee II nicht auf und schaffte es, in der 75. Minute durch Benjamin Haindl erneut zu treffen und auf 8:2 zu verkürzen.

Doch die Antwort des UFC Michelstetten folgte prompt. In der 78. Minute war es Sebastian Stark, der das 9:2 erzielte. Die Gastgeber zeigten keinerlei Anzeichen von Müdigkeit und legten in den Schlussminuten nochmals nach. Johannes Stacher traf in der 87. Minute zum 10:2 und nur drei Minuten später, in der 90. Minute, sorgte Martin Schulz für das 11:2.

Den Schlusspunkt setzte Michael Frühwirth in der 91. Minute mit seinem Tor zum 12:2, womit der Endstand besiegelt war. Der UFC Michelstetten zeigte an diesem Abend eine eindrucksvolle Offensivleistung und ließ den Gästen aus Haringsee II keine Chance. Mit diesem Sieg sicherten sich die Michelstettener wichtige Punkte und bestätigten ihre starke Form in der laufenden Saison.

Bezirksklasse Weinviertel: Michelstetten : Haringsee II - 12:2 (5:1)

91 Michael Frühwirth 12:2

90 Martin Schulz 11:2

87 Johannes Stacher 10:2

78 Sebastian Stark 9:2

75 Benjamin Haindl 8:2

72 Michael Frühwirth 8:1

66 Manuel Haas 7:1

57 Manuel Haas 6:1

37 Benjamin Haindl 5:1

36 Georg Spanner 5:0

32 Raphael Schöfmann 4:0

22 Liviu Neculai 3:0

19 Manuel Haas 2:0

16 Manuel Haas 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.