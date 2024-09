AFC Haugsdorf feiert in Gnadendorf 5:0-Kantersieg

Spielberichte

Sonntag, 08. September 2024

Der AFC Haugsdorf hat in der 5. Runde der Bezirksklasse Weinviertel einen beeindruckenden 5:0-Auswärtssieg gegen den UFC Gnadendorf eingefahren. Die Haugsdorfer dominierten das Spiel von Anfang an und ließen den Gnadendorfern keine Chance. Bereits zur Halbzeit stand es 2:0 für die Gäste, die ihre Führung in der zweiten Hälfte weiter ausbauten. Richard Schnabl, Peter Vaculca und Jakub Vrbka glänzten als Torschützen und sicherten ihrem Team einen klaren Erfolg.

Gäste mit klarer 2:0-Führung

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag für den AFC Haugsdorf. Bereits in der 17. Minute konnte Raimund Chmela den Ball im Netz unterbringen und brachte die Gäste mit 1:0 in Führung. Die Haugsdorfer zeigten von Beginn an ihre offensive Stärke und setzten die Gnadendorfer unter Druck. Der frühe Treffer von Chmela war ein erster Dämpfer für die Heimmannschaft, die sich schwer tat, ins Spiel zu finden.

Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit blieben die Haugsdorfer das dominierende Team. Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Jakub Vrbka auf 2:0. Ein gut platzierter Schuss ließ dem UFC-Torhüter keine Chance. Mit dieser komfortablen Führung ging es in die Halbzeitpause.

Klare Verhältnisse in der zweiten Halbzeit

Auch in der zweiten Halbzeit blieben die Haugsdorfer das tonangebende Team. In der 54. Minute war es Peter Vaculca, der die Führung weiter ausbaute. Mit seinem Treffer zum 3:0 machte er deutlich, dass der AFC Haugsdorf an diesem Tag die klar bessere Mannschaft war.

Nur zwei Minuten später schlug Peter Vaculca erneut zu. Sein zweites Tor des Tages zum 4:0 besiegelte endgültig das Schicksal der Gnadendorfer, die nun keine Hoffnung mehr auf eine Rückkehr ins Spiel hatten. Die Gäste spielten weiterhin souverän und ließen den Ball gut durch die eigenen Reihen laufen.

Den Schlusspunkt der Partie setzte Richard Schnabl in der 84. Minute. Mit seinem Tor zum 5:0 stellte er den Endstand her und krönte die hervorragende Leistung seines Teams. Die Gnadendorfer hatten dem nichts mehr entgegenzusetzen und mussten sich am Ende klar geschlagen geben. Der Schlusspfiff in der 90. Minute besiegelte den verdienten 5:0-Sieg für den AFC Haugsdorf. Die Haugsdorfer präsentierten sich in Bestform und konnten mit diesem Erfolg wichtige Punkte sammeln.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Chris Chmela (3406 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Chris Chmela mit KI-Unterstützung erstellt

