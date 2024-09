Torfestival in Schletz: USC Schletz deklassiert SG Hüttendorf/Paasdorf mit 6:1

Spielberichte

Details Montag, 09. September 2024 19:28

Der USC Schletz hat am vergangenen Sonntag, vor etwa 130 Zuschauern, die SG Hüttendorf/Paasdorf in der Bezirksklasse Weinviertel in einem beeindruckenden Spiel mit 6:1 geschlagen. Bereits in der ersten Halbzeit legten die Schletzer den Grundstein für ihren deutlichen Sieg. Besonders auffällig war die erste Halbzeit des USC Schletz, in der sie das Spiel früh entschieden und den Gästen keine Chance ließen, zurück ins Spiel zu finden.

Blitzstart des USC Schletz

Schon in den ersten Minuten war klar, dass die Schletzer den Sieg wollten. Nach einem schnellen Start und konzentriertem Spielaufbau dauerte es nicht lange, bis das erste Tor fiel. In der 26. Minute erzielte Sascha Rieder das 1:0 für den USC Schletz. Nur zwei Minuten später, in der 28. Minute, legte Michael Jungbauer nach und erhöhte auf 2:0. Die Zuschauer waren begeistert von der offensiven Spielweise ihrer Mannschaft.

Die Schletzer ließen auch in den folgenden Minuten nicht nach und setzten die Abwehr der Hüttendorfer weiter unter Druck. In der 34. Minute war es dann Petr Haranza, der das dritte Tor für die Heimmannschaft erzielte. Die Dominanz des USC Schletz war in dieser Phase des Spiels überwältigend. Noch vor der Halbzeit gelang Vaclav Morkus in der 38. Minute das 4:0, womit die Gastgeber bereits zur Pause eine komfortable Führung genießen konnten.

Hüttendorf/Paasdorf ohne Chance

Auch nach dem Seitenwechsel setzte der Union Sportclub Schletz seine Torjagd fort. Bereits in der 48. Minute traf Nurettin Serdar zum 5:0 und machte damit jegliche Hoffnungen der Gäste zunichte, noch einmal ins Spiel zurückzukommen. Die Hüttendorfer versuchten, sich gegen die Niederlage zu stemmen, doch sie fanden kein Mittel gegen die stark aufspielenden Schletzer.

In der 58. Minute krönte Onur Kayikci die überragende Leistung des USC Schletz mit einem weiteren Treffer zum 6:0. Damit war das Spiel endgültig entschieden. Trotz der deutlichen Führung ließen die Schletzer nicht locker und spielten weiter nach vorne.

Der Ehrentreffer für die Gäste aus Hüttendorf/Paasdorf fiel schließlich in der 64. Minute. Manfred Hager erzielte das 6:1, was jedoch nur noch Ergebniskosmetik war. Der Union Sportclub Schletz kontrollierte das Spiel bis zum Schlusspfiff und ließ keine weiteren nennenswerten Chancen der Gäste zu.

Mit dem klaren 6:1-Erfolg festigt der USC Schletz seine Position in der Bezirksklasse Weinviertel und zeigt eindrucksvoll, dass mit ihnen in dieser Saison zu rechnen ist. Die Hüttendorfer hingegen müssen sich nach dieser deutlichen Niederlage neu formieren und ihre Fehler analysieren, um in den kommenden Spielen wieder konkurrenzfähig zu sein.

Das Spiel endete mit dem Schlusspfiff und die Fans des USC Schletz feierten ihre Mannschaft für eine herausragende Leistung. Ein verdienter Sieg für die Schletzer, die an diesem Tag in allen Belangen überlegen waren.

Bezirksklasse Weinviertel: Schletz : Hüttendorf/Paasdorf - 6:1 (4:0)

64 Manfred Hager 6:1

58 Onur Kayikci 6:0

48 Nurettin Serdar 5:0

38 Vaclav Morkus 4:0

34 Petr Haranza 3:0

28 Michael Jungbauer 2:0

26 Sascha Rieder 1:0

