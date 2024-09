Torfestival in der Bezirksklasse: AFC Haugsdorf besiegt SC Prinzendorf mit 9:5

Spielberichte

Details Montag, 23. September 2024 18:53

In einer torreichen Begegnung der Bezirksklasse Weinviertel (NÖ) setzte sich der AFC Haugsdorf gegen den SC Prinzendorf mit 9:5 durch. Das Match war von Anfang an von zahlreichen Torszenen geprägt und bot den zirka 40 Zuschauern ein Spektakel. Besonders auffällig waren dabei die Leistungen von Peter Vaculka und Patrik Messmer, die beide mehrfach trafen und maßgeblich zum Sieg der Haugsdorfer beitrugen.

Blitzstart von SC Prinzendorf

Das Spiel begann furios, und schon nach wenigen Augenblicken konnte der SC Prinzendorf in Führung gehen. In der 2. Minute war es Jakub Gois, der die Gäste mit 1:0 in Front brachte. Nur zwei Minuten später legte Erik Lepka nach und erhöhte auf 2:0 für die Prinzendorfer. Die frühe Doppel-Führung schien dem Sportclub einen entscheidenden Vorteil zu verschaffen.

Doch der AFC Haugsdorf ließ sich nicht entmutigen und begann seinerseits, Druck aufzubauen. In der 12. Minute gelang Patrik Messmer der Anschlusstreffer zum 1:2. Damit war der Arbeiterfußballclub Haugsdorf zurück im Spiel und es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. In der 27. Minute konnte René Geretschläger den Ausgleich zum 2:2 erzielen. Nun waren die Haugsdorfer endgültig zurück im Spiel.

Nur zwei Minuten später brachte Peter Vaculka die Hausherren erstmals in Führung. Mit seinem Tor zum 3:2 in der 29. Minute drehte er das Spiel zugunsten des AFC Haugsdorf. Doch die Prinzendorfer ließen sich nicht hängen und kamen in der 37. Minute durch Erik Lepka zum 3:3-Ausgleich. Kurz vor dem Halbzeitpfiff war es erneut Peter Vaculka, der den AFC Haugsdorf mit 4:3 in die Pause schoss.

Torregen in der zweiten Halbzeit

Auch in der zweiten Hälfte ging das Toreschießen munter weiter. In der 66. Minute erhöhte Patrik Messmer auf 5:3 für die Haugsdorfer. Die Gastgeber zeigten sich nun deutlich überlegen und konnten ihren Vorsprung weiter ausbauen. In der 79. Minute war es Peter Vaculka, der mit seinem dritten Treffer auf 6:3 stellte.

Doch die Prinzendorfer zeigten Moral und kamen in der 81. Minute durch Admir Beganovic auf 4:6 heran. Es schien noch einmal spannend zu werden, doch der AFC Haugsdorf antwortete prompt. Nur eine Minute später stellte Matthias Nebenführ den alten Abstand wieder her und traf zum 7:4 für die Haugsdorfer.

Das Spiel blieb aufregend bis zum Schluss. In der 85. Minute erzielte Patrik Messmer seinen dritten Treffer des Tages und erhöhte auf 8:4. Kurz darauf unterlief Robert Bolebruch ein unglückliches Eigentor, was den Prinzendorfern in der 86. Minute das 5:8 bescherte.

Den Schlusspunkt setzte schließlich Matthias Schild, der in der 87. Minute das 9:5 für den AFC Haugsdorf markierte. Mit diesem Treffer besiegelte er den verdienten Sieg der Haugsdorfer in einer torreichen Partie, die sicherlich noch lange in Erinnerung bleiben wird.

Der AFC Haugsdorf konnte somit einen wichtigen Sieg in der 7. Runde der Bezirksklasse Weinviertel (NÖ) feiern.

Bezirksklasse Weinviertel: Haugsdorf : Prinzendorf - 9:5 (4:3)

87 Matthias Schild 9:5

86 Eigentor durch Robert Bolebruch 8:5

85 Patrik Messmer 8:4

82 Matthias Nebenführ 7:4

81 Admir Beganovic 6:4

79 Peter Vaculka 6:3

66 Patrik Messmer 5:3

46 Peter Vaculka 4:3

37 Erik Lepka 3:3

29 Peter Vaculka 3:2

27 René Geretschläger 2:2

12 Patrik Messmer 1:2

4 Erik Lepka 0:2

2 Jakub Gois 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.