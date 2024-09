Spektakuläres Unentschieden zwischen UFC Gnadendorf und Haringsee II

Spielberichte

Details Montag, 23. September 2024 19:21

In einem aufregenden Spiel der 7. Runde der Bezirksklasse Weinviertel (NÖ) trennten sich der UFC Gnadendorf und Haringsee II mit einem 3:3-Unentschieden. Beide Teams zeigten von Beginn an großen Einsatz und sorgten für ein mitreißendes Match, das bis zur letzten Minute spannend blieb. Die rund 90 Zuschauer erlebten insgesamt sechs Tore und eine Vielzahl an spannenden Momenten.

Frühe Führung für die Gnadendorfer

Der Union Fußballclub Gnadendorf begann das Spiel mit viel Energie und konnte bereits in der 13. Minute die Führung übernehmen. Martin Vitek erzielte das 1:0 und brachte seine Mannschaft früh in Vorteil. Das Team aus Haringsee ließ sich jedoch nicht beirren und reagierte nur 15 Minuten später. In der 28. Minute gelang Alen Hozanovic der Ausgleich zum 1:1, und das Spiel war wieder offen.

Die Partie entwickelte sich zu einem echten Krimi, und kurz vor der Halbzeitpause konnte Jakob Mayer die Gnadendorfer erneut in Führung bringen. Mit einem präzisen Schuss erzielte er in der 44. Minute das 2:1. Mit diesem knappen Vorsprung ging es in die Halbzeitpause, und die Spannung war spürbar.

Wechselvolle zweite Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel setzte der UFC Gnadendorf seinen Offensivdrang fort. Bereits in der 48. Minute erzielte Zdenek Holcapek, per Freistoß, das 3:1 und erhöhte den Druck auf die Gäste. Doch Haringsee II gab nicht auf und versuchte, sich zurückzukämpfen. In der 55. Minute unterlief Zdenek Holcapek jedoch ein unglückliches Eigentor, wodurch der Spielstand auf 3:2 verkürzt wurde. Dies brachte Haringsee II wieder ins Spiel und sorgte für zusätzlichen Nervenkitzel.

In der fast letzten Aktion des Spiels, genauer gesagt in der 93. Minute, war es schließlich Thomas Brantner, der den Ausgleichstreffer zum 3:3 erzielte. Dieser späte Treffer sorgte für große Erleichterung bei den Gästen und setzte dem spannenden Spiel ein dramatisches Ende. Die Partie endete mit einem Unentschieden, das den Kampfgeist beider Mannschaften widerspiegelte.

Dieses Spiel bot den Zuschauern alles, was das Fußballherz begehrt: frühe Tore, einen spannenden Spielverlauf und ein dramatisches Ende. Der UFC Gnadendorf und Haringsee II zeigten, dass sie in der Bezirksklasse Weinviertel (NÖ) zu den kämpferischen und leidenschaftlichen Teams gehören. Die Fans beider Lager können sich auf weitere spannende Begegnungen in dieser Saison freuen.

Bezirksklasse Weinviertel: Gnadendorf : Haringsee II - 3:3 (2:1)

93 Thomas Brantner 3:3

55 Eigentor durch Zdenek Holcapek 3:2

48 Zdenek Holcapek 3:1

44 Jakob Mayer 2:1

28 Alen Hozanovic 1:1

13 Martin Vitek 1:0

