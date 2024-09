UFC Michelstetten demontiert SC Prinzendorf mit 12:0

Spielberichte

Details Montag, 30. September 2024 19:06

Der UFC Michelstetten hat den SC Prinzendorf in der 8. Runde der Bezirksklasse Weinviertel (NÖ) mit einem überwältigenden 12:0-Sieg deklassiert. Von Beginn an dominierte der Union Fußballclub Michelstetten das Spiel und ließ den Gästen, vor zirka 70 Zuschauern, keine Chance. Besonders hervorzuheben ist die Leistung von Michael Frühwirth, der gleich fünf Treffer beisteuerte.

Michelstettener Dominanz in der ersten Halbzeit

Das Spiel begann furios für den UFC Michelstetten. Bereits in der zweiten Spielminute sorgte Raphael Schöfmann mit dem ersten Treffer für die frühe Führung der Michelstettener. In den folgenden Minuten zeigte sich die Überlegenheit des Heimteams, als Michael Frühwirth in der 12. Minute auf 2:0 erhöhte. Nur vier Minuten später war es erneut Frühwirth, der zum 3:0 einnetzte.

Die Gäste aus Prinzendorf hatten dem offensiven Druck des UFC Michelstetten wenig entgegenzusetzen. In der 18. Minute war es Manuel Haas, der mit seinem Tor zum 4:0 das Schicksal der Prinzendorfer besiegelte. Weiter ging es in der 24. Minute mit einem weiteren Treffer von Haas zum 5:0. Der UFC Michelstetten ließ nicht nach und so traf Michael Frühwirth in der 33. Minute erneut, um den Spielstand auf 6:0 zu erhöhen.

Doch die Michelstettener waren noch lange nicht am Ende ihres Torhungers. Georg Spanner markierte in der 39. Minute das 7:0. Kurz vor der Halbzeitpause fielen noch zwei weitere Tore: Raphael Schöfmann traf in der 42. Minute zum 8:0 und Michael Frühwirth krönte die erste Halbzeit mit seinem vierten Treffer in der 44. Minute zum 9:0. Mit diesem überwältigenden Vorsprung ging es in die Halbzeitpause.

Kein Nachlassen in der zweiten Halbzeit

Auch in der zweiten Halbzeit dominierte der UFC Michelstetten das Geschehen auf dem Platz. Bereits kurz nach Wiederanpfiff, in der 48. Minute, erhöhte Philipp Rippl, per Strafstoß, auf 10:0. Die Michelstettener zeigten keine Gnade und setzten ihren Offensivdrang ungebremst fort. In der 62. Minute gelang Manuel Haas, aus einem Elfmeter, sein dritter Treffer des Tages zum 11:0.

Die Überlegenheit des Union Fußballclub Michelstetten war zu jedem Zeitpunkt spürbar und ließ den SC Prinzendorf keinerlei Raum für Entfaltung. In der 75. Minute setzte Michael Frühwirth mit seinem fünften Tor zum 12:0 den Schlusspunkt der Partie. Auch wenn in der letzten Viertelstunde keine weiteren Treffer mehr fielen, blieb das Spiel ein eindrucksvolles Beispiel für die Offensivkraft der Michelstettener.

Nach gut 90 Minuten endete das Spiel mit einem klaren 12:0 für den UFC Michelstetten. Dieser Sieg unterstreicht die Ambitionen der Michelstettener in der Bezirksklasse Weinviertel (NÖ) und setzt ein deutliches Zeichen an die Konkurrenz. Der SC Prinzendorf hingegen muss dieses Debakel schnellstmöglich verarbeiten und sich auf die kommenden Begegnungen konzentrieren.

Bezirksklasse Weinviertel: Michelstetten : Prinzendorf - 12:0 (9:0)

75 Michael Frühwirth 12:0

62 Manuel Haas 11:0

48 Philipp Rippl 10:0

44 Michael Frühwirth 9:0

42 Raphael Schöfmann 8:0

39 Georg Spanner 7:0

33 Michael Frühwirth 6:0

24 Manuel Haas 5:0

18 Manuel Haas 4:0

16 Michael Frühwirth 3:0

12 Michael Frühwirth 2:0

2 Raphael Schöfmann 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.